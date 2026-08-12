Великобритания хочет возобновить военные связи с РФ: причина удивляет

Флаги Великобритании и России / © ТСН

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Великобритания намерена возобновить прямую связь с военным руководством России, чтобы предотвратить случайные вооруженные столкновения. В Лондоне заговорили о необходимости диалога на фоне недавнего опасного инцидента в Ла-Манше.

Об этом говорится в статье The Times.

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Британские чиновники и дипломаты обсуждают возможность возобновления прямого военного диалога с Россией после инцидента в Ла-Манше в июне, когда российский фрегат произвел предупредительные выстрелы в сторону британской яхты. В Лондоне опасаются, что в отсутствие прямого канала связи подобные ситуации могут спровоцировать опасную эскалацию, которая будет иметь гораздо более серьезные последствия, чем отдельный локальный инцидент.

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Возобновление каналов связи между Великобританией и Россией

После недавних событий в Ла-Манше, Норвежском море и других районах новый министр обороны Вес Стритинг и высшее военное руководство Великобритании столкнулись с давлением в связи с попыткой «возобновить» каналы связи с Москвой. Причиной стали опасения «непреднамеренной эскалации» в отношениях с российскими военными.

Представительница британского правительства подтвердила, что Лондон заинтересован в возобновлении военных контактов с Россией.

«Как ответственная военная держава, мы уже давно придерживаемся позиции, согласно которой стремимся вести диалог с Россией на уровне высшего военного руководства. Нам жаль, что Россия не желает принимать в нем участие», — отметила она.

Прямая связь между начальниками военных штабов Великобритании и России отсутствует с сентября 2022 года. Тогда состоялся разговор между начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым и британским адмиралом Тони Радакиным, который на тот момент был главнокомандующим Вооруженными силами Великобритании.

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В следующем месяце, в октябре 2022 года, состоялся еще один телефонный разговор — между тогдашними министрами обороны России и Великобритании Сергеем Шойгу и Беном Уоллесом. В ходе беседы Шойгу выразил обеспокоенность в связи с утверждениями о якобы готовящемся Киевом применении «грязной бомбы». После этого регулярный военный диалог между странами фактически прекратился.

В 2024 году напряженность между Лондоном и Москвой усилилась. Британские власти выслали российского военного атташе, а Россия ответила аналогичными мерами.

Дальнейшие попытки Радакина поговорить с Герасимовым российская сторона отклоняла, объясняя это тем, что генерал «слишком занят», чтобы ответить на звонок. После того как в сентябре прошлого года главный маршал авиации сэр Ричард Найтон сменил Радакина на этом посту, он также пытался установить контакт с российским коллегой, однако безрезультатно.

Что известно об инциденте в Ла-Манше

Напомним, 16 июня российский фрегат «Адмирал Григорович» открыл предупредительный огонь по британской частной яхте в Ла-Манше в 37 км от острова Уайт, никто не пострадал. Расследованием инцидента занялось Министерство обороны Великобритании. Это произошло на фоне усиления напряженности между странами, в частности после рейда британских спецслужб на российский танкер из «теневого флота».

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