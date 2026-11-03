Великобритания, Италия и Япония создают истребитель нового поколения: что о нем известно

Флаг Британии / © Shutterstock

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Великобритания, Италия и Япония совместно разрабатывают боевой самолет шестого поколения в рамках программы Global Combat Air Programme (GCAP).

Об этом говорится в сообщении британского правительства .

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По замыслу разработчиков истребитель будет использовать технологии малозаметности, искусственный интеллект и передовые цифровые системы. В составе британских воздушных сил он должен действовать вместе с самолетами Typhoon, F-35 и автономными системами.

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Целевой срок поступления нового самолета на вооружение – 2035 год.

Промышленное сотрудничество обеспечивает совместное предприятие Edgewing, созданное британским BAE Systems, итальянским Leonardo и японским Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Каждый из партнеров имеет равную долю – 33,3%.

Программа GCAP была начата в декабре 2022 года. Она объединяет правительства и оборонные предприятия трех стран для создания боевой авиации, способной противодействовать будущим угрозам.

В июле 2026 года партнеры заключили контракт на 4,6 млрд. фунтов стерлингов для следующего этапа проектирования самолета. Он предполагает определение ключевых требований и проведение испытаний. Финансирование совместно обеспечивают три государства.

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Напомним, что ранее Великобритания одновременно развернула три атомные подлодки: такого не было годами

Нетипичное развертывание происходит на фоне усиления русской военной активности у британских берегов.

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