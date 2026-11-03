ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
5
Время на прочтение
1 мин

Великобритания, Италия и Япония создают истребитель нового поколения: что о нем известно

Новый боевой самолет разрабатывается с применением искусственного интеллекта и технологий малозаметности, а его поступление на вооружение планируется с 2035 года.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Флаг Британии

Флаг Британии / © Shutterstock

Великобритания, Италия и Япония совместно разрабатывают боевой самолет шестого поколения в рамках программы Global Combat Air Programme (GCAP).

Об этом говорится в сообщении британского правительства .

По замыслу разработчиков истребитель будет использовать технологии малозаметности, искусственный интеллект и передовые цифровые системы. В составе британских воздушных сил он должен действовать вместе с самолетами Typhoon, F-35 и автономными системами.

Целевой срок поступления нового самолета на вооружение – 2035 год.

Промышленное сотрудничество обеспечивает совместное предприятие Edgewing, созданное британским BAE Systems, итальянским Leonardo и японским Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Каждый из партнеров имеет равную долю – 33,3%.

Программа GCAP была начата в декабре 2022 года. Она объединяет правительства и оборонные предприятия трех стран для создания боевой авиации, способной противодействовать будущим угрозам.

В июле 2026 года партнеры заключили контракт на 4,6 млрд. фунтов стерлингов для следующего этапа проектирования самолета. Он предполагает определение ключевых требований и проведение испытаний. Финансирование совместно обеспечивают три государства.

Напомним, что ранее Великобритания одновременно развернула три атомные подлодки: такого не было годами

Нетипичное развертывание происходит на фоне усиления русской военной активности у британских берегов.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie