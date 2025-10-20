ТСН в социальных сетях

Мир
101
2 мин

Великобритания меняет правила обороны неба после волны вторжений российских дронов в Европе

Британские военные получат право сбивать неизвестные дроны у военных объектов и аэропортов.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Великобритания

Великобритания / © Getty Images

Британские военные получат новые полномочия по сбитию неизвестных беспилотников, которые будут приближаться к военным объектам страны. Решение было принято после серии инцидентов с появлением дронов вблизи баз и гражданских аэропортов в Европе.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Министр обороны Джон Хили официально объявит об этом шаге в понедельник, выступая в Лондонском Сити. По его словам, правительство реагирует на рост числа российских атак дронами на территории Украины и стран Восточной Европы.

"Мы разрабатываем новые полномочия, которые будут закреплены в законе о наших вооруженных силах, которые позволят сбивать неизвестные беспилотники над военными объектами Великобритании", - отметил Хили.

В настоящее время военные могут нейтрализовать беспилотники электронными средствами, в том числе глушением сигналов или GPS. Однако новый механизм позволит применять силу в случаях, когда дрон создает непосредственную угрозу.

Полномочия могут распространяться не только на военные объекты, но и аэропорты Хитроу, Гатвик и другие критические инфраструктурные объекты.

Контекст

В сентябре и октябре в Европе зафиксировали несколько инцидентов с дронами:

  • в прошлом месяце 21 российский беспилотник нарушил воздушное пространство Польши, что привело к закрытию четырех аэропортов и подъему в воздух истребителей НАТО;

  • в Дании и странах Северной Европы фиксировали появление беспилотников над военными базами и закрытыми аэропортами, вероятно, запущенными с гражданских судов;

В Минобороны Британии подчеркивают, что новые правила призваны усилить национальную безопасность и "устранить правовую неопределенность" в отношении действий военных в случае угрозы.

Напомним, ранее сбивать неизвестные беспилотники разрешили полиции Германии.

101
