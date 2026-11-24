Беспилотник (иллюстративное фото) / © ТСН

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Великобритания оказалась в центре скандала из-за закупки взрывчатки для украинских ударных беспилотников. Расследование выявило, что американский поставщик мог продавать британскому Минобороны более дешевый взрывной материал под видом более мощной версии C4. В то же время, военное ведомство и компания отвергают обвинения.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на Financial Times.

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По данным журналистов, американский предприниматель Райан Моррис через свою компанию Tripwire South LLC в течение нескольких лет заключал контракты с Министерством обороны Великобритании на поставку взрывчатки.

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Продукт под названием EDC-4 позиционировали как новую, более мощную версию C4. В технической документации утверждалось, что по своим характеристикам он превосходит обычную взрывчатку этого типа.

Однако журналисты выяснили, что под видом усовершенствованной C4 якобы поставляли более дешевую коммерческую взрывчатку, которая не содержала необходимого количества гексогена (RDX) — одного из ключевых компонентов C4.

Кроме того, в сопроводительных документах, по данным FT, не было отдельных оговорок по безопасности. Это могло создавать дополнительные риски для украинских военных, использовавших материал в ударных беспилотниках.

Сколько взрывчатки планировали поставить Украине

Закупки осуществляли в рамках британской программы Task Force Kindred, направленной на ускоренные поставки вооружения Украине.

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В апреле 2025 года Министерство обороны Великобритании поддержало заявку на экспорт до 204 тонн EDC-4 в течение двух лет.

Первоначальный заказ составил 36 тонн, а общая стоимость максимально предусмотренной партии могла составить 26,3 миллиона фунтов стерлингов.

Материал впоследствии поставляли для использования в украинских ударных дронах. В то же время расследование поднимает вопрос, насколько тщательно британское военное ведомство проверяло характеристики взрывчатки и ее безопасность перед закупкой.

Что ответили поставщик и Минобороны Британии

Компания Tripwire опровергла обвинения журналистов.

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Ее представители заявили, что EDC-4 производили специально для компании, а все поставленные партии содержали гексоген. Также поставщик настаивает, что продукт отличался от обычной коммерческой взрывчатки, а особенности документации не свидетельствуют о сокрытии информации.

В британском Минобороны также не согласились с выводами расследования. Там отметили, что считали EDC-4 пригодной для использования, не имели претензий к ее эффективности и получали положительные отзывы украинской стороны.

Кроме того, ведомство подчеркнуло, что условия контракта не требовали обязательного наличия во взрывчатке RDX или PETN.

В то же время член парламентского комитета по обороне Великобритании Майк Мартин подверг критике действия министерства.

По его мнению, подобные закупки могли поставить под угрозу жизнь сотен украинских военнослужащих, а также привести к неоправданным расходам миллионов фунтов из британского бюджета.

Германия выделяет Украине 300 миллионов долларов на усиление ПВО

Напомним, Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 300 миллионов долларов. Как сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, средства будут направлены прежде всего на усиление противовоздушной обороны перед зимой.

Помощь окажут в рамках программы PURL, согласно которой европейские союзники закупают американское вооружение для ВСУ. В пакет войдут ракеты для Patriot, системы IRIS-T, новые радары, а также боеприпасы для истребителей F-16 и беспилотников. Кроме того, Берлин готовится интегрировать ракеты IRIS-T в норвежские комплексы NASAMS.

Писториус подчеркнул, что Россия усиливает удары по украинской энергетике и системам теплоснабжения в преддверии зимы. По его словам, поддержка Украины необходима не только для ее обороны, но и безопасности всей Европы.

Украина наращивает производство ракет "Нептун": что известно

Напомним, Украина существенно увеличила производство собственных крылатых ракет "Нептун" . Как сообщает The Wall Street Journal, в 2026 году КБ "Луч" планирует изготовить сотни таких ракет, хотя общее количество не превысит тысячи. По оценке издания, это больше, чем США производят свои основные крылатые ракеты вместе взятые.

В то же время, Украина до сих пор уступает России по масштабам ракетного производства. Только за первые семь месяцев 2026 года РФ выпустила по украинской территории 873 крылата и 606 баллистических ракет. Кроме «Нептунов», КБ «Луч» ежегодно производит более тысячи реактивных беспилотников «Паляница».

По словам генерального директора предприятия Олега Коростелева, увеличить производство помогли бы дополнительные инвестиции. Однако развитие сдерживает необходимость рассредоточивать производственные мощности и защищать их от российских ударов. Как отмечает WSJ, украинская оборонная промышленность постепенно приближается к пределам своих возможностей.

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