Германия под британским «ядерным зонтиком» / © Getty Images

Реклама

Великобритания может рассмотреть возможность обмена ядерным оружием с Германией, чтобы противодействовать «критической угрозе» России.

Об этом пишет The Telegraph.

По информации издания, высокопоставленные военные чиновники, в том числе бывший начальник штаба обороны и генеральный секретарь НАТО, призвали Великобританию начать переговоры с Берлином по поводу нового оборонного пакта.

Реклама

Германия уже ведет «стратегические переговоры» с Парижем по поводу того, как Франция может обеспечить потенциальную защиту в форме собственных ядерных средств сдерживания.

Однако канцлер Германии Фридрих Мерц намекнул, что он хотел бы обсудить аналогичную договоренность с премьером Британии Киром Стармером. Источники издания утверждают, что подобные переговоры между Великобританией и Германией еще не состоялись.

Также растет обеспокоенность тем, сможет ли Америка отказаться от европейской обороны, неотъемлемой частью которой она является с конца Второй мировой войны.

На этой неделе президент США Дональд Трамп последовал примеру Европы, введя новые санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, «Роснефти» и «Лукойла». Дмитрий Медведев, бывший президент России, назвал этот шаг «актом войны».

Реклама

Ранее в этом году Кир Стармер объявил, что Великобритания усилит свою оборону, приобретя 12 истребителей-невидимок F-35A, способных нести ядерное оружие, которые будут базироваться в Великобритании.

Однако фельдмаршал Ник Хоутон, занимавший должность начальника штаба обороны Британской армии с 2013 по 2016 год, заявил, что опасения относительно того, сократит ли Америка свою военную поддержку Европы, обращая внимание на Китай, должны открыть дискуссию по континентальному ядерному сдерживанию.

Франция и Великобритания — единственные две страны в Европе с ядерным оружием. Франция имеет около 300 ядерных боеголовок, тогда как Великобритания — около 250.

В Нортвудской декларации 2025 были изложены планы по углублению ядерного сотрудничества Великобритании с Францией. Хотя обе страны независимы, они координируют свое оружие для защиты НАТО.

Реклама

Ранее президент Польши Навроцкий заявил, что рассматривает возможность размещения ядерного оружия в своей стране.