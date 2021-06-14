Великобритания на месяц отложила выход из локдауна: ученые говорят о начале третьей волны пандемии

Ограничения начнут ослаблять с 19 июля.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что карантин в Британии будет снят на месяц позже запланированного. При этом премьер уверен, что снятие ограничений во второй раз переносить не будут.

Об этом сообщает BBC.

"В настоящее время мы не выполнили все требования для снятия локдауна. Снятие ограничений будет перенесено на четыре недели — на 19 июля", — заявил Джонсон.

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Изначально планировалось, что ограничения будут отменены 21 июня. Однако в Британии в течение последних нескольких недель число больных растет. Также в стране распространяется индийский, более заразен, штамм коронавируса. Кроме того, ученые говорят о начале третьей волны пандемии.

Недавно сообщалось, что в Великобритании количество случаев так называемого "индийского" штамма COVID-19 "B.1.617.2" за неделю увеличилось более чем в два раза.

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