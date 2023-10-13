Великобритания направит свой флот и авиацию для поддержки Израиля

Великобритания направит несколько своих военных кораблей в восточное Средиземноморье, которое поддержит Израиль.

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Об этом информирует CNN.

Сообщается, что вместе с двумя кораблями Королевского флота в восточное Средиземноморье отправятся три вертолета Merlin, самолет P8, средства наблюдения и рота Королевской морской пехоты.

Британские ВВС начнут патрулирование 13 октября. Они будут отслеживать новые угрозы, в частности, передачу оружия террористам. А оперативную группу Королевского флота развернут на следующей неделе.

"Наши военные и дипломатические команды по всему региону также будут поддерживать международных партнеров в восстановлении безопасности и обеспечении того, чтобы гуманитарная помощь достигла тысяч невинных жертв этой варварской атаки террористов ХАМАС", – заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Кроме того, Сунак заявил, что попросил усилить все военные команды в Израиле, Кипре и во всем регионе на случай чрезвычайных ситуаций.

Напомним, ранее сообщалось, что авианосец Соединенных Штатов "Джеральд Р. Форд" прибыл в восточное Средиземноморье.

Кроме того, мы ранее информировали, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху может лишиться своего поста и потерять политический вес из-за атаки боевиков ХАМАС.

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