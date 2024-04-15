Великобритания никогда не конфискует российские активы: в Politico назвали причины

После двух лет после начала полномасштабного вторжения британские политики так и не воплотили свои идеи по конфискации российских активов в пользу Украины. Они высказывают мнение, что оснований для такой конфискации недостаточно.

Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на юристов по санкциям и экспертам в сфере политики.

“В политике реальность редко совпадает с риторикой. И реальность такова, что Великобритания вероятно никогда не конфискует российские деньги”, — говорится в публикации.

Опрошенные юристы и политические эксперты, приведенные в публикации, отмечают, что хотя политическая риторика может подталкивать к конфискации российских активов, реальность заключается в том, что Великобритания, вероятно, никогда не предпочтет этот шаг из-за отсутствия юридических оснований и потенциальных последствий.

Британское право усложняет процедуру конфискации, а ввиду низкой доказательной базы связь с российским государством становится ключевым аспектом в рассмотрении юридической действительности. "Британское правительство вряд ли будет чувствовать себя комфортно, устанавливая смелый новый правовой порядок", — сказала юрист по санкциям у Peters and Peters Анна Брэдшоу.

Эксперты высказывают мнение, что отбор и передача российских активов Украине могут иметь серьезные последствия для переговоров между Россией и другими странами по урегулированию конфликта. Блокирование российских активов за рубежом было реакцией на полномасштабное вторжение России, но такой шаг вызвал напряжение в международных отношениях и вызвал реакцию со стороны России, что угрожает экономической стабильности.

Впрочем, неоднократные призывы от политиков США и стран Европы по поводу передачи доходов от этих активов Украине свидетельствуют об определенной международной поддержке. Однако реальная реализация этих мер вызывает значительные трудности из-за правовых и политических ограничений, отмечают эксперты.

Напомним, суд Евросоюза принял сторону двух российских олигархов. Санкции против соучредителей российского Альфа-банка – Михаила Фридмана и Петра Авена – распорядился отменить, не считая аргументы Совета ЕС в пользу их включения в черные списки достаточно убедительными. Как удалось олигархам доказать свою правоту — в материале.

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