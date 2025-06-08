Кир Стармер / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о масштабной реформе Вооруженных сил, направленной на перевод армии в режим «готовности к войне» из-за роста угроз и глобальной нестабильности.

Об этом пишет The Guardian.

Новая оборонная стратегия базируется на трех принципах: обеспечении боевой готовности, укреплении роли Великобритании в НАТО и внедрении инноваций «с темпом военного времени».

Реклама

«Чтобы предотвратить конфликт, лучше всего — подготовиться к нему», — подчеркнул премьер.

Реформа предусматривает инвестирование около $20 млрд в программу ядерных боеголовок и строительство 12 новых атомных подлодок в рамках трехстороннего пакта AUKUS с США и Австралией (по одной субмарине каждые 18 месяцев).

Также планируется создание шести новых заводов по производству боеприпасов для обеспечения устойчивого оборонного производства, закупка до 7000 дальнобойных ракет и инвестиции в системы противовоздушной, противоракетной обороны, киберзащиты и запасы вспомогательного оборудования.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что Великобритания тайно готовится к военному нападению со стороны Российской Федерации. Чиновникам было поручено обновить планы действий по чрезвычайным ситуациям 20-летней давности. Отмечается, что министры опасаются, что Великобритания не только уступит России и ее союзникам в вооружении на поле боя, но и окажется неподготовленной и плохо защищенной внутри страны.

Реклама

В частности, в обновленном секретном «плане внутренней обороны» будет изложена стратегия на первые дни после удара по материковой части Великобритании со стороны враждебного иностранного государства. Документ будет содержать указания о том, как управлять правительством в военное время и когда им следует искать убежище в бункере на Даунинг-стрит или за пределами Лондона.