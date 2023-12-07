Великобритания обвиняет Россию в попытках вмешаться в политику страны: усилили хакерские атаки

В стране заявляют, что есть сотни жертв попыток взлома со стороны России по всей Великобритании.

Великобритания обвиняет Россию в попытках вмешаться в политику страны. Там заявляют, что РФ пытается совершать хакерские атаки, направленные на демократические процессы.

Об этом пишет The Guardian.

Как отмечается, из-за хакерских атак со стороны РФ Британия вызвала российского посла.

“Мы разоблачаем их злобные попытки влияния и проливаем свет на еще один пример того, как Россия решает действовать на мировой арене. Мы будем продолжать сотрудничать с нашими союзниками, чтобы разоблачить скрытую киберактивность России и привлечь Россию к ответственности за ее действия», — отметил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Он также добавил, что есть сотни жертв попыток взлома со стороны России по всей Великобритании, многие из которых имеют широко известные имена – с личным электронным адресом целевыми аккаунтами, а не только официальными электронными адресами.

PA Media сообщает, что министр иностранных дел Лео Дочерти заявил, что попытки выдать себя за другое лицо и "фальшивые учетные записи" были сделаны для компрометации учетных записей электронной почты в государственном секторе и более широком гражданском обществе для создания "правдоподобного подхода, направленного на установление" перед отправкой вредоносной ссылки”.

Депутатам парламента в Лондоне сообщили, что санкции будут применены к двум членам хакерской группы Star Blizzard после расследования Национального агентства по борьбе с преступностью. Министерство иностранных дел назвало их: это Андрей Станиславович Коринцев, также известный как Алексей Догужиев, и офицер разведки ФСБ Руслан Александрович Перетятко.

Дочерти сказал, что российский посол был вызван в МИД, чтобы ему сказали, что “эти действия имеют последствия”. Известно, что посол был недоступен, когда его вызвали, а чиновники вместо этого встретились с высокопоставленным членом российского правительства, чтобы выразить обеспокоенность попытками вмешательства в демократические процессы.

Посольство России в Лондоне пока не комментирует эти обвинения, хотя вчера выступило с резким заявлением, в котором осудило новый раунд санкций против россиян, связанных с войной в Украине, назвав их нелегитимными односторонними ограничениями и описав это объявление как еще один акт плохо поставленной драмы со стороны Великобритании.

Напомним, что с 2024 года Кремль против Украины будет увеличивать количество кибератак с искусственным интеллектом.

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