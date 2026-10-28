Великобритания одновременно развернула три атомные подлодки: такого не было годами

Подлодка (иллюстративное фото) / © pixabay.com

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Три из четырех британских атомных подлодок класса Vanguard сейчас одновременно находятся в море. По меньшей мере, один из них несет баллистические ракеты Triden t с ядерными боеголовками, тогда как две другие, по имеющейся информации, могут участвовать в испытаниях или подготовке к предстоящим операциям.

Об этом пишет Іl Messaggero.

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Такое одновременное развертывание нетипичное и, по данным издания, не наблюдалось более пяти лет. Оно происходит на фоне роста российской военной активности в водах близ Великобритании и усиления внимания Лондона к так называемому теневому флоту РФ.

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В то же время Королевский военно-морской флот не раскрывает характер миссий подводных лодок по соображениям безопасности. Эксперты предполагают, что одновременное пребывание трех Vanguard в море может свидетельствовать о повышенной оперативной готовности, однако прямых доказательств того, что это ответ на конкретные действия России, нет.

Российская активность у британских берегов

В последние месяцы британский флот усилил наблюдение за российскими военными и торговыми судами.

В августе Королевский флот в течение 72 часов следил за четырьмя русскими судами в Северном море и проливе Ла-Манш. Речь шла о двух военных кораблях и двух торговых судах, которые находятся под санкциями.

Среди них был российский эсминец "Адмирал Левченко", сопровождавший суда "Генерал Скобелев" и "Спарта". За их движением следили три британских корабля при поддержке вертолета Merlin — вплоть до района близ Па-де-Кале.

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По данным Минобороны Великобритании, за первые семь месяцев 2026 года количество операций Королевского флота по наблюдению за российской активностью в водах под британской юрисдикцией выросло на 25% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

В июне британские власти также перехватили находящийся под санкциями в проливе Ла-Манш нефтяной танкер Smyrtos.

Ядерное сдерживание Британии

Подлодки класса Vanguard являются основой британского ядерного сдерживания. По меньшей мере, один из них, вооруженный ракетами Trident, должен постоянно находиться на боевом дежурстве.

Система построена так, чтобы даже в случае ядерного удара по Великобритании страна сохранила возможность нанести ответный удар.

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После погружения Vanguard могут месяцами оставаться в море, а их точное местонахождение и маршруты засекречены.

Источник The Times в военно-морских силах назвал одновременное пребывание трех таких лодок в море «нетипичным». В то же время бывший высокопоставленный офицер флота отметил, что это может иметь и сугубо оперативные преимущества — в частности, позволяет сокращать продолжительность патрулирований и уменьшать нагрузку на экипажи.

Бывший командир Королевского военно-морского флота Том Шарп также предостерег от трактовки такого развертывания, как прямого сигнала Москве. По его словам, оно может являться следствием обычного оперативного планирования.

Лондон и Париж усиливают ядерную координацию

Параллельно Великобритания расширяет военное сотрудничество с Францией.

На прошлой неделе британские и французские истребители впервые провели совместные учения, отрабатывавшие сценарий ядерного удара с привлечением французских средств доставки ядерного оружия воздушного базирования.

В июле 2025 года Лондон и Париж договорились усилить координацию своих ядерных арсеналов на фоне роста рисков безопасности в Европе.

В настоящее время британский ядерный потенциал базируется прежде всего на ракетах Trident, которые запускаются с подлодок. Кроме того, правительство решило закупить 12 истребителей F-35A, способных нести американские ядерные авиабомбы B61. Их снабжение ожидается к концу десятилетия.

Европа усиливает защиту на фоне российской активности

Ранее The Telegraph сообщал, что российские рыболовные суда могли следить за стратегическими подводными кабелями Великобритании. За четыре года журналисты зафиксировали более 500 случаев подозрительной активности вблизи коммуникаций, соединяющих Британию с Европой и США. В НАТО заявляли, что отслеживают такие суда.

Параллельно Франция усиливает собственное ядерное сдерживание. Париж планирует расширить сотрудничество с десятью европейскими странами, в том числе Великобританией, Польшей, Германией и странами Северной Европы.

Речь идет, в частности, о возможном развертывании истребителей Rafale, способных нести ядерное оружие, развитие систем раннего предупреждения и расширение обмена разведданными.

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