Путин / © Associated Press

Великобритания официально обвинила Владимира Путина в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в 2018 году.

Об этом сообщает BILD Russian.

Следственная комиссия Великобритании опубликовала доклад, в котором заявила, что именно лидер Кремля Владимир Путин отдал приказ о применении нервно-паралитического вещества против Сергея Скрипаля в 2018 году.

Доказательства того, что нападение совершила именно Россия, являются «подавляющими», отмечается в докладе. Также поясняется, что в результате «безрассудного применения силы» погибла посторонняя женщина.

В марте 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в парке в городе Солсбери на юге Англии — после того как вещество «Новичок» нанесли на дверную ручку его дома. Около четырех месяцев спустя умерла 44-летняя Доун Стерджесс, после того как ее партнер нашел поддельный флакон духов, с помощью которого российские агенты ввезли яд в страну. Скрипаль и его дочь выжили, но лишь чудом.

Председатель следственной комиссии и бывший судья Верховного суда Энтони Хьюз убежден, что убить Скрипаля пыталась группа офицеров ГРУ: «Я пришел к выводу, что операция по убийству Сергея Скрипаля должна была быть одобрена на самом высоком уровне — президентом Путиным», — говорится в докладе.

После этого британское правительство объявило о новых санкциях против ГРУ и вызвало российского посла.

«Соединенное Королевство всегда будет противостоять жестокому режиму Путина и называть его смертоносную машину тем, чем она является», — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Российское посольство в Лондоне пока не дало комментариев.

Что предшествовало