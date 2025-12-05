- Дата публикации
Великобритания официально обвинила Путина в отравлении Скрипаля в 2018 году
Следственная комиссия Великобритании опубликовала доклад, в котором заявила, что именно лидер Кремля Владимир Путин отдал приказ о применении нервно-паралитического вещества против экс-разведчика.
Великобритания официально обвинила Владимира Путина в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в 2018 году.
Об этом сообщает BILD Russian.
Следственная комиссия Великобритании опубликовала доклад, в котором заявила, что именно лидер Кремля Владимир Путин отдал приказ о применении нервно-паралитического вещества против Сергея Скрипаля в 2018 году.
Доказательства того, что нападение совершила именно Россия, являются «подавляющими», отмечается в докладе. Также поясняется, что в результате «безрассудного применения силы» погибла посторонняя женщина.
В марте 2018 года Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в парке в городе Солсбери на юге Англии — после того как вещество «Новичок» нанесли на дверную ручку его дома. Около четырех месяцев спустя умерла 44-летняя Доун Стерджесс, после того как ее партнер нашел поддельный флакон духов, с помощью которого российские агенты ввезли яд в страну. Скрипаль и его дочь выжили, но лишь чудом.
Председатель следственной комиссии и бывший судья Верховного суда Энтони Хьюз убежден, что убить Скрипаля пыталась группа офицеров ГРУ: «Я пришел к выводу, что операция по убийству Сергея Скрипаля должна была быть одобрена на самом высоком уровне — президентом Путиным», — говорится в докладе.
После этого британское правительство объявило о новых санкциях против ГРУ и вызвало российского посла.
«Соединенное Королевство всегда будет противостоять жестокому режиму Путина и называть его смертоносную машину тем, чем она является», — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Российское посольство в Лондоне пока не дало комментариев.
Что предшествовало
5 марта 2018 года стало известно, что в Великобритании бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь попали в больницу после отравления неизвестным веществом.
Позже выяснилось, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом«Новичок».
Правоохранительные органы страны обнародовали фото и имена подозреваемых — ими оказались россияне «Александр Петров» и «Руслан Боширов».
Совместное расследование The Bellingcat и The Insider подтвердил, что они — сотрудники российских спецслужб Чепига и Мышкин. В феврале 2019 стало известно имя третьего подозреваемого в отравлении.