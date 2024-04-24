Великобритания отправит истребители Typhoon для защиты воздушного пространства Польши и военных

Британия отправит в Польшу истребители четвертого поколения Typhoon, защищающих польское воздушное пространство, а также 16 тысяч военных в рамках усиления восточного фланга НАТО.

Об этом сообщил глава британского правительства Риши Сунак на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дональдом Туском, передает RMF24.

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"Я хотел бы говорить о невероятной крепости, которая характеризует наши отношения. Мы союзники навсегда", — сказал Сунак.

Глава британского правительства отметил, что его страна предоставила Польше дополнительную помощь, чтобы вместе закупить для Украины необходимое вооружение.

"Мы большие военные государства, которые помогают Украине. Мы уже два года помогаем соседке Польши. Когда речь идет о нашей военной помощи, я хочу помочь еще больше. Поэтому сегодня я сказал о дополнительной помощи в размере полумиллиарда фунтов, чтобы мы могли оказать еще больше помощи в финансировании закупки оборудования (для Украины – ред.)", — добавил Сунак.

Напомним, Великобритания выделила самый большой в истории пакет военной помощи для Украины в размере 617 млн долларов.

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