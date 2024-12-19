Великобритания передаст Украине новую военную помощь на $286 млн: что туда войдет

Кроме того, Великобритания предложит Украине больше военных учений.

Великобритания передаст Украине военное оборудование на сумму 225 млн фунтов стерлингов (286 млн долл.). В частности, речь идет о дронах, средствах ПВО и РЭБах.

Об этом сообщает Reuters.

Из суммы 225 млн фунтов стерлингов на помощь Украине 92 млн будут направлены на оборудование для усиления Военно-морских сил страны, включая малые катера, разведывательные дроны, надводные безэкипажные суда, беспилотники и противоминные дроны.

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Еще 68 млн фунтов стерлингов Британия направит на средства ПВО, включая радары, наземное оборудование для приманки и системы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.

26 млн будут направлены на оказание поддержки и запасные части для систем, переданных Украине ранее.

39 млн Великобритания выделяет на более чем 1000 систем радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам, а также на закупку респираторов и оборудования для усиления защитных возможностей ВСУ.

Кроме того, Великобритания предложит Украине больше военных учений.

"Отважный народ Украины продолжает бросать вызов всем ожиданиям своим несгибаемым духом. Но они не могут пройти через это в одиночку — именно поэтому Великобритания усилит свое международное лидерство по Украине в течение 2025 года", — заявил британский министр обороны Джон Хили.

Напомним, накануне Австралия объявила новые пакеты военной и финансовой помощи для Украины.

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