Великобритания переходит в режим "готовности к войне" - увеличивает ядерный потенциал

Великобритания покупает американские истребители, способные нести ядерное оружие / © Associated Press

Великобритания покупает эскадрилью американских истребителей F-35A, способных нести тактические ядерные бомбы американского производства. Это позволит стране впервые с конца 90-х годов иметь возможность запустить ядерное оружие из воздуха.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, в настоящее время британское ядерное оружие базируется на четырех подлодках Vanguard.

«Пересмотр ядерной политики Великобритании указывает и на страх перед агрессией России, и на зависимость Европы от американского оборудования. Поскольку европейские лидеры опасаются изоляционистского президентства Дональда Трампа, то думают о расширении ядерного потенциала как фактора сдерживания», — считают журналисты.

«Покупка еще одного самолета американского производства с исходным кодом, контролируемым США, для перевозки принадлежащего США ядерного оружия фактически углубляет зависимость Великобритании от доброй воли США», — отметил эксперт по вопросам обороны из Университета Эксетера Дэвид Благден.

Великобритания объявила о покупке 12 самолетов F-35A на саммите НАТО, когда обязалась увеличить расходы на оборону до 5% вместе с другими союзниками к 2035 году. Лондон также предоставит свои истребители F-35, чтобы принять участие в воздушно-ядерной миссии Альянса. Ряд европейских стран, в том числе Германия и Нидерланды, имеют истребители, которые можно снарядить американскими ядерными бомбами и развернуть на случай войны. Такие миссии нуждаются в одобрении президента США, а также планировщиков НАТО.

Напомним, премьер Великобритании Кир Стармер объявил о масштабной реформе Вооруженных сил, направленной на перевод армии в режим «готовности к войне» из-за роста угроз и глобальной нестабильности.

По словам Стармера, новая оборонная стратегия базируется на трех принципах: обеспечении боевой готовности, укреплении роли Великобритании в НАТО и внедрении инноваций «с темпом военного времени».

«Чтобы предотвратить конфликт, лучше всего — подготовиться к нему», — заявлял тогда премьер.

В частности, реформа предусматривает инвестирование около $20 млрд в программу ядерных боеголовок и строительство 12 новых атомных подлодок в рамках трехстороннего пакта AUKUS с США и Австралией (по одной субмарине каждые 18 месяцев).

Новая оборонная доктрина, которую представит в Палате общин министр обороны, должна сделать армию Великобритании «в 10 раз более смертоносной» до 2035 года. По словам Стармера, эти меры являются ответом на постоянную угрозу со стороны России, чтобы предотвратить потенциальный конфликт из-за подготовки к нему.

Издание The Telegraph сообщило, что Великобритания тайно готовится к военному нападению со стороны Российской Федерации. Чиновникам было поручено обновить планы действий по чрезвычайным ситуациям 20-летней давности. Отмечается, что министры опасаются, что Великобритания не только уступит России и ее союзникам в вооружении на поле боя, но и окажется неподготовленной и плохо защищенной внутри страны.