Белый дом обеспокоен тем, что использование ракет Storm Shadow без одобрения США может эскалировать конфликт и втянуть Америку в войну.

Великобритания поддерживает использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по территории России, но не будет публично призывать к этому из-за опасений вызвать конфликт с США.

Об этом пишет The Telegraph.

Президент Владимир Зеленский неоднократно просил использовать эти ракеты, которые могут избегать радаров и поражать точные цели на расстоянии до 190 миль.

Несмотря на неразбериху в позиции правительства, издание сообщает, что Даунинг-стрит поддерживает идею. Однако ракеты обычно используются вместе с засекреченными американскими системами, для чего требуется разрешение Вашингтона. Великобритания не обращалась к США с официальным запросом по использованию ракет в Украине, и США выразили обеспокоенность, что это может обострить ситуацию и привести к втягиванию американских войск в конфликт.

Сер Кир Стармер не хочет провоцировать скандал и придерживается "консультативного подхода" в переговорах с США. Источник в Уайтхолле отметил, что Великобритания хочет обсуждать такие вопросы с союзниками, а не торопиться с решениями.

США в частном порядке выразили недовольство из-за поспешной позиции Великобритании по поставкам военной техники Украине. Ранее Грант Шеппс, тогдашний министр обороны Великобритании, настаивал на ударах по российским военным кораблям в Крыму, в то время как США действовали более осторожно.

Известно, что эта ситуация способствовала отказу США поддержать попытку бывшего министра обороны сэра Бена Уоллеса стать генеральным секретарем НАТО. Источник в американском военном ведомстве сообщил, что США боятся эскалации больше, чем Великобритания, и что страна не может вести войну с Россией сама.

Помимо опасений, что удары Storm Shadow могут привести к эскалации конфликта, США также обеспокоены тем, что ракеты могут не справляться с ударом по российским целям, если они будут отодвинуты от границы. Источник в Уайтхолле добавил, что Украина обращает внимание на определенную группу вооружений, и это классическая тактика Зеленского настаивать на конкретных системах, которые могут не достичь своей цели.

Премьер-министр Великобритании, отвечая на вопрос об использовании ракет, заявил, что не будет комментировать тактические вопросы применения оружия, но добавил, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько необходимо. Известно, что этим летом правительство Великобритании обратилось к США с просьбой изменить свою позицию и разрешить использование ракет на территории России.

Напомним, Джон Кирби сообщил, что США продолжают переговоры с Украиной о возможном снятии ограничений на дальнобойные удары по России. Обсуждения проходят в закрытом режиме.

Politico сообщало, что Украина планирует представить США детальный список целей по России, которые могут быть уничтожены украинскими военными, если Вашингтон снимет ограничения на использование оружия.

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