Великобритания помогает РФ оплачивать войну против Украины: расследование The Guardian

Российская нефть все еще поступает в Соединенное Королевство.

Великобритании выдвинули обвинения в "помощи РФ финансировать войну в Украину" из-за дальнейшего импорта рекордных объемов переработанной нефти из стран, осуществляющих переработку ископаемого топлива Кремля.

Об этом пишет The Guardian.

Данные правительства, проанализировавшие сайт экологических новостей Desmog, свидетельствуют о том, что импорт переработанной нефти из Индии, Китая и Турции в 2023 году составит 2,2 млрд фунтов стерлингов, что является аналогом рекордного показателя предыдущего года, по сравнению с 434,2 млн фунтов стерлингов в 2021 году.

Представители кампании Global Witness назвали этот процесс "отмыванием", которое приводит к подрыву сопротивления России.

Издание напоминает, что партнеры Украины в ответ на российское полномасштабное вторжение обязались отказаться от поставок газа и нефти из РФ.

В частности, Великобритания ввела официальное запрещение на импорт российских нефтепродуктов с 5 декабря 2022 года. Однако наличие лазейки в законодательстве позволило российской нефти и дальше поступать в Великобританию.

Россия занимает второе место в мире по показателям экспорта нефти. Однако в связи с влиянием санкций стран Запада в Москве приходится адаптироваться к новым реалиям. Следствием ограничений против РФ стало перенаправление львиной доли экспорта нефти и нефтепродуктов в азиатские и африканские регионы.

Напомним, 22 марта британское издание Financial Times сообщило, что власти США якобы призвали Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы из-за опасений значительного роста мировых цен на нефть.

В частности, в результате атаки украинских дронов в ночь на 13 марта на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани, который является крупнейшим предприятием "Роснефти", повреждены две установки первичной переработки нефти.