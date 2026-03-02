Великобритания позволила США использовать свои военные базы для операций против Ирана.

Стармер / © Associated Press

Великобритания согласилась предоставить Соединенным Штатам доступ к своим военным базам для проведения операций против Ирана .

Об этом заявил премьер-министр Кир Стармер.

По словам главы правительства, решение предусматривает ограниченное использование британской инфраструктуры для ударов по иранским ракетным объектам, с которых может угрожать союзникам в регионе. Стармер отметил, что шаг принят в рамках принципа коллективной самообороны.

В Лондоне подчеркивают, что Великобритания не участвовала в предварительных ударах США и Израиля по территории Иран и не планирует приобщаться к полномасштабной наступательной операции. В то же время британская сторона считает необходимым способствовать нейтрализации ракетной угрозы для союзников и гражданского населения.

Речь идет, в частности, о возможности использования отдельных британских авиабаз американскими силами. Ранее Лондон воздерживался от предоставления такого разрешения, однако на фоне обострения ситуации безопасности позиция была пересмотрена.

Правительство Британии заявляет, что все действия координируются с союзниками, прежде всего из Соединенных Штатов Америки, и направлены на сдерживание дальнейшей эскалации в регионе.

Куда наносит удары Иран

Напомним, что в ответ на военную операцию США и Израиля, начавшуюся 28 февраля, Иран наносит удары не только по американским или израильским объектам на Ближнем Востоке.

В воскресенье, 1 марта, иранские дроны и ракеты атаковали морские объекты возле столицы ОАЭ Абу-Даби.

Накануне 28 февраля во время атаки на территорию ОАЭ были перехвачены средствами ПВО иранские баллистические ракеты. Обломки упали в жилом районе Абу-Даби . Погиб один человек, еще несколько объектов получили повреждения.

В тот же день взрывы прогремели в Катаре, где расположена авиабаза Аль-Удейд, крупнейшая база США на Ближнем Востоке.

Бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции Эбрахим Джаббари заявил, что Иран готов к длительному противостоянию с США .