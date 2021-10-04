Великобритания предлагает тысячи вакансий для иностранцев: в стране — острый дефицит рабочей силы

Пандемия возбудила хрупкий баланс после Brexit и вызвала еще больший дефицит работников.

В Британии около 120 тыс. свиней могут отправить на убой, а туши выбросить из-за недостатка мясников. В стране — настоящий кризис в сфере животноводства. Заробитчане не получили рабочие визы после Brexit и начала пандемии коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian.

На фермах заканчивается место для содержания животных, которые уже должны были пойти на мясо. Кроме забойщиков и мясников, на мясокомбинатах не хватает водителей для перевозки грузов.

Британское правительство уже объявило о плане выдачи временных виз для 5000 иностранных водителей грузовиков и 5500 работников птицеводства, чтобы уменьшить нехватку, однако предприниматели и фермеры утверждают, что этого мало.

Сочетание иммиграционных правил после Brexit и отток иностранных рабочих на фоне постоянного изменение пандемических ограничений на путешествия оставило отрасль один на один с кризисом.

Мясная промышленность — это лишь одна из многих отраслей Великобритании, которые борются с дефицитом рабочей силы, вызванным Brexit и пандемией.

После сообщений об отсутствии водителей грузовых автомобилей для доставки топлива, автомобилисты поспешили раскупить горючее, повлекшее дефицит на заправках и хаос во всей стране. Для перевозки топлива правительство решило привлечь даже военных.

Дефицит рабочей силы также поражает сферу услуг. JD Wetherspoon, которая управляет 861 пабом по всей стране, сообщила, что ей трудно найти персонал в некоторых районах.

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