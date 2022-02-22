Великобритания примет новые меры против России: Джонсон созывает заседание правительства

В Лондоне отреагируют на признание Кремлем псведореспублик ЛНР и ДНР на временно оккупированной территории Украины.

Во вторник, 22 февраля, Великобритания объявит о новых санкциях против России из-за нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, вызванного признанием Россией независимости самопровозглашенных "республик" на территории ОРДЛО.

Об этом сообщила британская министр иностранных дел Лиз Трасс в своем Twitter.

"Завтра мы объявим о новых санкциях против России в ответ на нарушение ею международного права и атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины", — написала она.

Как сообщает издание Metro, заседание британского правительства, на котором будут обсуждать ситуацию после признания Россией террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", состоится в 6:30 утра по Лондону (т.е. в 8:30 по киевскому времени).

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что решение Путина признать ОРДЛО нарушает международное право.

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