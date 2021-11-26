Великобритания приостанавливает авиасообщение с шестью странами из-за нового COVID-штамма с 32 мутациями

"B.1.1.529" содержит 32 мутации, что примерно вдвое больше, чем у "Дельты".

Великобритания в четверг, 25 ноября, объявила о приостановлении авиасообщения с Южно-Африканской Республикой, Намибией, Лесото, Ботсваной, Эсватини и Зимбабве, добавив все шесть стран в "красный" список.

Об этом со ссылкой на британского министра здравоохранения Саджида Джавида сообщает The Guardian.

Отмечается, что соответствующее решение в стране было принято на фоне обнаружения нового штамма COVID-19 "B.1.1.529", содержащего 32 мутации в спаечном белке. Джавид указал, что британские эксперты изучают указанный вариант коронавируса.

"Нужны дополнительные данные, но сейчас мы принимаем меры предосторожности, — высказался он. — С завтрашнего дня шесть африканских стран будут добавлены в "красный" список, полеты будут временно запрещены, а путешественники должны быть помещены на карантин".

Глава британского Минздрава рассказал, что новый COVID-штамм может быть более заразным, чем "Дельта", а разработанные вакцины в борьбе с "B.1.1.529", вероятно, будут менее эффективными.

В настоящее время на территории Великобритании не обнаружено ни одного случая заражения этим вариантом, однако в правительстве настаивают на необходимости "мер по защите достигнутого нами прогресса".

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"Если кто-то прибыл из любой из этих стран за последние 10 дней, мы просим их сдать ПЦР-тесты", — добавил Джавид.

Вариант "B.1.1.529" в Соединенном Королевстве еще не признали вызывающим беспокойство, однако представитель Управления здравоохранения страны (UKHSA) заявил изданию: "Это худший вариант, который мы когда-либо видели".

"B.1.1.529" содержит 32 мутации, что примерно вдвое больше, чем у "Дельты". Сейчас в мире зафиксировано всего 59 случаев заболевания этим COVID-штаммом, в частности в ЮАР, Гонконге и Ботсване.

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Ранее директор Института генетики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Франсуа Баллу предположил, что этот COVID-штамм мог развиться во время хронической инфекции у человека с ослабленной иммунной системой, возможно, у нелеченного пациента с ВИЧ/СПИДом.

По словам профессора клинической микробиологии Кембриджского университета Рави Гупты, результаты исследований в его лаборатории показали, что две мутации в "B.1.1.529" увеличивают инфекционность и снижают распознавание антител.