Великобритания разместит в Польше сверхточную противоракетную систему для защиты от России

Великобритания разместит в Польше сверхточную противоракетную систему для защиты от России

Система Sky Saber способна поражать объект размером с теннисный мяч, двигающийся со скоростью звука.

Британия разместит в Польше свою ракетную систему Sky Saber, чтобы усилить безопасность восточного фланга НАТО, учитывая войну России в Украине.

Об этом 17 марта заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, пишет Reuters.

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"Мы собираемся разместить в Польше зенитно-ракетную систему средней дальности Sky Saber и около 100 военных, чтобы заверить, что мы стоим рядом с Польшей, защищая ее воздушное пространство от любой дальнейшей агрессии со стороны России", — сказал Бен Воллес на пресс-конференции.

Кроме того, пресс-секретарь британского премьер-министра Бориса Джонсона добавил, что ракетную систему решили развернуть после запроса польского правительства. Она будет оставаться под контролем британских войск.

Следует отметить, что британская сверхточная система противоракетной обороны способна поражать объект размером с движущийся со скоростью звука теннисный мяч.

"Это, как всегда, чисто оборонный потенциал, который мы предоставляем Польше на двусторонней основе", — подчеркнул спикер Джонсона.

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