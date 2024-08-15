Великобритания разрешила использовать свое оружие в Курской области, но есть исключение

Украинские силы задействовали в операции в Курской области британские боевые танки Challenger 2. Это было с разрешения Британии.

Великобритания разрешила ВСУ использовать ее оружие в Курской области РФ, однако действует старый запрет на применение ракет Storm Shadow.

Об этом заявили в британском министерстве обороны, пишет Reuters.

"В процессе передачи (оружия – ред.) мы четко даем понять, что оборудование нужно использовать в соответствии с международным правом", — заявил представитель оборонного ведомства Великобритании.

Таким образом Украина может применять на российской территории танки, противотанковые ракеты и другое военное оборудование, которое Лондон предоставил Киеву. В то же время, для ВСУ действует старый запрет на использование ракет большой дальности Storm Shadow, которые украинские военные могут применять только в пределах Украины.

Напомним, ранее телеканал Sky News сообщил, что в Курской области России со времени наступления украинские войска, вероятно, использовали британские танки Challenger 2. Позже подобные данные подтвердило и BBC, ссылаясь на собственные источники.

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