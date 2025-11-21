Великобритания создала план развертывания войск в Украине: первые детали

Военные помогут обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины / © Associated Press

Реклама

Великобритания определила подразделения и местонахождение штабов для размещения войск в Украине в рамках коалиции из 30 стран. Страна выделит более 100 миллионов фунтов на покрытие первоначальных расходов.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Отмечается, что после летних разведывательных миссий и оценки боевой готовности Великобритания определила, какие подразделения и войска будут отправлены в Украину, а также местонахождение их штабов.

Реклама

Эти шаги предпринимаются в рамках коалиции из 30 стран под руководством Великобритании и Франции, созданной для поддержки Украины в случае достижения мирного соглашения.

«Мы осуществили разведку в Украине, поэтому знаем, какие подразделения будем привлекать, как их развернем и какую роль они будут выполнять», — объяснил министр обороны Джон Хили.

Он добавил, что планы будут окончательно согласованы с другими членами коалиции с учетом потребностей Украины и скорректированы в зависимости от условий любого мирного соглашения.

По его данным, планы предусматривают возможность размещения «британских войск в Украине, чтобы помочь обеспечить мир в долгосрочной перспективе».

Реклама

Напомним, заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что Украина готова к конструктивной работе над «мирным планом», который получила от американской стороны, однако она очертила четкие и незыблемые «красные линии», касающиеся территориальной целостности и суверенитета страны.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о переговорах по «мирному плану» США. По его словам, «Москве пока не сообщали о согласии Киева вести переговоры по мирному плану Трампа».