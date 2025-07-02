Великобритания срочно отправляет корабль для слежения за ударной подлодкой Путина

Самолет «Мерлин» из 824-й эскадрильи ВМС, охотящейся на подлодку, отслеживает российскую подлодку (Изображение: Королевский флот/PA Wire) / © express.co.uk

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Специализированные силы Королевского флота Великобритании были задействованы для слежки за российской подлодкой «Новороссийск», которая проходила через британские воды. К операции привлекли патрульный корабль HMS Mersey, вертолет Wildcat (с 815-й эскадрильи ВМС) и специализированный противолодочный самолет Merlin (с 824-й эскадрильи ВМС).

Об этом пишет Express.

Военный корабль и вертолеты контролировали «каждое движение» российской подлодки класса «Кило» и буксира «Яков Гребельский».

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«Британский военный корабль и вертолеты использовали мощные датчики и системы для наблюдения за каждым движением лодки класса „Кило“ и буксира класса „Горынь“ „Яков Гребельский“ во время их рейса», — сообщил представитель Королевского флота.

После того, как российские суда покинули британские воды, мониторинг был передан союзникам НАТО. Командир HMS Mersey, лейтенант-командир Дэн Вордл, подчеркнул важность этой операции: «Эта операция является еще одной четкой демонстрацией неизменной преданности Королевского флота по защите морских интересов Соединенного Королевства».

Он добавил, что мониторинг транзита военных судов через зону ответственности Великобритании остается фундаментальной задачей обеспечения ситуационной осведомленности и быстрого реагирования.

Для HMS Mersey это была шестая подобная задача за последние три месяца.

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Подводные лодки класса «Кило» представляют значительную угрозу, поскольку могут запускать российские крылатые ракеты «Калибр», использовать торпеды и ставить мины. Россия имеет более 60 таких подлодок, которые могут развивать скорость до 17 узлов в надводном положении и 20 узлов под водой. Они активно использовались для атак на Украину из Черного моря.

Напомним, Великобритания покупает эскадрилью американских истребителей F-35A, способных нести тактические ядерные бомбы американского производства. Это позволит стране впервые с конца 90-х годов иметь возможность запустить ядерное оружие из воздуха.