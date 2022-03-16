Великобритания требует от ЕС ввести более жесткие санкции против России

Великобритания требует от ЕС ввести более жесткие санкции против России

В частности, Великобритания стремится помочь европейским странам полностью отказаться от российского газа и нефти.

Великобритания готовит очередной пакет санкций против России за развязывание войны в Украине.

Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет Sky News.

"Будут новые санкции. Как я говорила, мы уже санкционировали более тысячи человек и компаний. Вместе с США мы ввели санкции против 10 крупнейших банков. ЕС санкционировала три банка, но мы хотим, чтобы они увеличили это количество. Мы хотим видеть полное отключение (России – ред.) от SWIFT. Сейчас только несколько банков отключены от SWIFT, но не все», — подчеркнула Трасс.

Кроме того, Британия стремится помочь европейским странам полностью отказаться от российских газа и нефти, чтобы эти средства не могли финансировать российскую "военную машину".

По словам Трасс, конфискованные деньги российских олигархов, вероятно , могут пойти на восстановление Украины.

Министр иностранных дел Британии также отметила, что кроме введения новых санкций против РФ и поставки оборонного вооружения Украине, страна оказывает и гуманитарную помощь украинцам.

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