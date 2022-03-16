Великобритания требует от ЕС ввести более жесткие санкции против России

В частности, Великобритания стремится помочь европейским странам полностью отказаться от российского газа и нефти.
Великобритания готовит очередной пакет санкций против России за развязывание войны в Украине.
Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет Sky News.
"Будут новые санкции. Как я говорила, мы уже санкционировали более тысячи человек и компаний. Вместе с США мы ввели санкции против 10 крупнейших банков. ЕС санкционировала три банка, но мы хотим, чтобы они увеличили это количество. Мы хотим видеть полное отключение (России – ред.) от SWIFT. Сейчас только несколько банков отключены от SWIFT, но не все», — подчеркнула Трасс.
Кроме того, Британия стремится помочь европейским странам полностью отказаться от российских газа и нефти, чтобы эти средства не могли финансировать российскую "военную машину".
По словам Трасс, конфискованные деньги российских олигархов, вероятно, могут пойти на восстановление Украины.
Министр иностранных дел Британии также отметила, что кроме введения новых санкций против РФ и поставки оборонного вооружения Украине, страна оказывает и гуманитарную помощь украинцам.
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