Великобритания ускоряет подготовку к возможному нападению России: детали

Флаг Великобритании / © Unsplash

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Британскому Кабинету министров поручили ускорить подготовку планов обороны страны. Это произошло после угроз со стороны России в связи со снабжением Великобританией вооружения Украине.

Об этом пишет Express.

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Инициатива должна объединить гражданское и военное планирование в случае кризисных ситуаций. Она, в частности, предусматривает подготовку так называемой военной книги (war book) — засекреченного правительственного плана перехода страны к функционированию в условиях кризиса и вооруженного конфликта, сообщает The Telegraph.

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Источники издания сообщили, что некоторые элементы планов по защите страны перенесли на более ранние сроки: вместо 2035 - на 2030-й.

«Нам действительно нужно ускорить подготовку к широкому спектру угроз. Это значит, что действовать нужно в ближайшие несколько лет, а не в течение следующего десятилетия», — сказал один из собеседников.

Ранее в этом году бывший премьер-министр сэр Кир Стармер предупреждал, что Москва может совершить нападение на НАТО «уже к 2030 году».

Эти опасения также выражали представители разведывательных служб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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В начале этого месяца Россия предупредила Британию, что она заплатит цену после сообщений об использовании британских беспилотников для ударов по целям в глубине России.

Посольство России в Лондоне обвинило Британию в том, что она стала «соучастницей и соисполнительницей» этих атак и «сознательно избрала путь эскалации» конфликта.

В ответ Министерство обороны Великобритании заявило:

«Британия бок о бок стоит с Украиной, и мы полны решимости предоставлять оборудование, необходимое Украине для защиты от незаконного вторжения Путина. Россия не должна сомневаться в решимости этого правительства противостоять российской агрессии — как в Украине, так и против Великобритании и наших союзников».

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Подготовка к возможным «серым» атакам

Толчок к активизации планирования гражданской обороны произошел после предупреждения бывшего высокопоставленного российского чиновника во вторник о возможности «полувоенного» ответа против британских заводов по производству беспилотников, поддерживающих Украину.

Руководители британских сил безопасности и обороны предупреждают о возможных атаках в так называемой «серой зоне» между состоянием мира и полномасштабной войной. Среди таких угроз называют, в частности, кибератаки на критически важную инфраструктуру.

Британия уже подверглась беспрецедентной кибератаке, когда Иран вывел из строя одну из британских электростанций на четыре дня.

Поврежденная электростанция была относительно небольшой, поэтому отключение не повлияло на энергосистему страны в целом. Однако этот случай продемонстрировал, что доступ к важным и чувствительным объектам инфраструктуры возможен.

Британцев будут готовить к кризисам

Этой осенью власти планируют запустить информационную кампанию по «национальной устойчивости». Населению будут давать рекомендации, в частности, по созданию запасов пищи, воды и свечей.

«Мы должны быть готовы к тому, что к 2030 году угрозы могут стать более вероятными», — заявил источник.

Кроме того, в 2027 году состоятся крупнейшие в истории учения по национальной гражданской обороне, организованные COBR — правительственным комитетом по реагированию на чрезвычайные ситуации, названным в честь Cabinet Office Briefing Rooms («комнаты для брифингов Кабинета министров»).

Как мы писали, Россия пригрозила Великобритании «полувоенным» ответом через передачу Украине технологий для производства дальнобойных ракет Storm Shadow. В Москве не исключают атак на британские предприятия, в том числе кибератак. В то же время, Лондон поддержал украинский запрос на технологии для собственного производства Storm Shadow, что должно усилить дальнобойные возможности Украины.

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