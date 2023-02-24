Великобритания в годовщину вторжения РФ ввела санкции против "Росатома" и союзников Путина

Ожидается, что новый пакет санкций от Великобритании нанесет РФ и ее военно-промышленному комплексу еще больший ущерб, подрывая военную машину Путина.

Сегодня, 24 февраля, в годовщину вторжения РФ в Украину Великобритания ввела санкции в отношении 92 физических и юридических лиц России, в том числе связанных с "Росатомом". Под санкции также попали близкие союзники Путина, среди которых бывший начальник Службы безопасности и генеральный директор "Северного потока-2".

О новом пакете санкций объявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, сообщается на сайте правительства Великобритании.

Новые санкции запрещают экспорт всех товаров, используемых Россией на поле боя в Украине. Среди сотен товаров – авиационные детали, радиооборудование и электронные компоненты, которые могут использоваться российским ВПК, в частности в производстве беспилотников. Также Великобритания запретит импорт 140 товаров, среди которых – изделия из железа и стали, обработанные в третьих странах.

Военная разведка показала, что дефицит комплектующих в России, вызванный санкциями, уже, вероятно, влияет на ее способность производить оборудование для экспорта, такое как бронетехника, ударные вертолеты и системы ПВО.

Отмечается, что сегодняшние экономические ограничения нанесут РФ и ее военно-промышленному комплексу еще больший ущерб, подрывая военную машину Путина, которой уже приходится мобилизовать танки советской эпохи.

"Сегодня мы накладываем санкции на элиты, управляющие ключевыми отраслями промышленности Путина, и обязуемся запретить экспорт в Россию всех товаров, которые Россия использует на поле боя", — заявил Клеверли.

Так, под новые санкции попали топ-менеджеры российской государственной атомной энергетической компании "Росатом" и руководители двух крупнейших оборонных компаний России, 4 банков и другие представители российской элиты.

Также в санкционный список попали 34 руководителя, связанных с корпорациями "Ростех" и "Алмаз-Антей". Кроме того, санкции ввели против 6 российских организаций, занимающихся производством или ремонтом военной техники для Вооруженных сил РФ, в том числе авиации и флота.

Под санкции попали и 5 иранских руководителей высшего звена в Qods Aviation Industry – компании, производящей беспилотники, используемые в Украине.

Сегодняшние меры усиливают давление на российскую элиту. В новый пакет санкций вошли:

Маттиас Варниг – близкий друг Путина, генеральный директор "Северного потока-2" , а ранее член правления российских энергетических компаний "Транснефть" и "Роснефть";

, а ранее член правления российских энергетических компаний "Транснефть" и "Роснефть"; Любовь Кабаева – мать бывшей российской гимнастки и депутата госдумы Алины Кабаевой, которая якобы имеет близкие личные отношения с Путиным;

Алексей Дюмин — бывший главный охранник Путина, сыгравший ключевую роль в аннексии Крыма, активно участвовал в поддержке российских военных в Украине;

Алексей Козак, сын бывшего вице-премьера и соратника Путина Дмитрия Козака.

Также в список санкций вошли 20 руководителей "Газпрома" и "Аэрофлота", среди которых глава "Газпрома" и экс-премьер-министр РФ Виктор Зубков и два действующих министра России.

Напомним, сегодня, 24 февраля, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в годовщину российского вторжения заявила, что ЕС и Украину ждет будущее единства и пообещала Украине поддержку в борьбе.

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