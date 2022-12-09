Великобритания ввела новые санкции против чиновников России и Ирана: кто в списке

Великобритания 9 декабря ввела новые санкции, в том числе против чиновников России и Ирана.

Как сообщается на сайте правительства королевства, новые санкции нацелены на 30 человек и организаций, подавляющих основные свободы во всем мире.

Отмечается, что санкции введены также и против должностных лиц, ответственных за российское вторжение в Украину и нарушение прав человека. Речь идет о пяти представителях российских силовых структур, которые совершали зверства в Украине и виновны в пытках пленных, насилии гражданских граждан и участии в российском вторжении. Среди них: сотрудник ФСБ России в аннексированном Крыму Андрей Тишенин и Артур Шамбазов, старший оперуполномоченного в АРК Крым, которые в 2015 году пытали украинца Александра Костенко. В списке также Валентин Опарин, российский майор юстиции, Олег Ткаченко, руководитель отдела прокуратуры Ростовской области, а также российский полковник Ибатуллин, командира 90-й танковой дивизии, участвовавшей в полномасштабном вторжении РФ в Украину.

Ограничения также ввели против 10 иранских чиновников, связанных с судебной и пенитенциарной системами Ирана. Попали под санкции и два политика Молдовы, сообщается на сайте правительства королевства.

Антироссийские санкции

Напомним, что в ответ на российскую агрессию и полномасштабное вторжение, которое РФ начала против Украины 24 февраля, ряд стран мира ввели экономические и политические санкции против Москвы. Среди таких стран США, европейские государства, Канада, Япония и другие.

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В частности, Еврокомиссия по состоянию на декабрь 2022 года ввела против РФ уже восемь пакетов санкции и объявила о 9-м санкционном пакете. Отмечается, что в новом пакете санкций планируется ввести контроль за экспортом гражданских технологий, которые Россия может использовать на своих военных заводах для производства оружия. Также под санкции попадут еще три банка РФ.

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