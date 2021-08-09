Великобритания ввела санкции против Беларуси: в списке оказался российский "соратник Лукашенко"

Великобритания ввела санкции против Беларуси: в списке оказался российский "соратник Лукашенко"

Санкции приурочены к годовщине президентских выборов в Беларуси.

Великобритания к годовщине псевдовыборов в Беларуси ввела экономические санкции против Минска.

Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Санкционный пакет касается калийной, нефтяной и табачной промышленности. Великобритания запретила продавать товары, которые могут использовать в военных целях, или технологии для мониторинга или перехвата Интернета, а также телефонной связи.

Гражданам Великобритании, а также компаниям запрещено покупать ценные бумаги, которые выпустили государственные банки Беларуси. Кроме того, разрешено предоставлять им кредиты. Также самолетам белорусских авиакомпаний запретили приземляться на британской территории. Запрещено техническое обслуживание "флота роскошных самолетов" Лукашенко.

Санкции распространились на российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Его называют "одним из основных частных инвесторов в Беларуси и давним соратником Александра Лукашенко". Отмечается, что "Гуцериев оказывал поддержку правительства Беларуси, в том числе используя свои деловые интересы".

"Режим Лукашенко продолжает разрушать демократию и нарушать права человека в Беларуси. Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не принимает действия Лукашенко после сфальсифицированных выборов. Продукция государственной промышленности не будет продаваться в Великобритании, и наши аэрокосмические компании не тронут его парк роскошных самолетов", — заявил глава британского МИД Доминик Рааб.

Ранее сообщалось, США готовят новые санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Их планируют объявить 9 августа в годовщину президентских выборов в этой стране.

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