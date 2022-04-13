Великобритания ввела санкции против Медведчука: все его активы в стране заморожены

Великобритания ввела санкции против Медведчука: все его активы в стране заморожены

Санкции против Медведчука были введены в рамках нового пакета ограничительных мер против России.

Великобритания ввела санкции против кума президента РФ Владимира Путина , нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Все его активы на территории Соединенного Королевства заморожены, свидетельствует санкционный список от правительства Британии.

В Британии его действия считаю дестабилизирующими, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

К слову, вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании кума Путина, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Впоследствии Зеленский предложил России обменять Медведчука на пленных украинцев.

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