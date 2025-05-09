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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Великобритания вводит крупнейший пакет санкций, нацеленный на "теневой флот" России

Премьер-министр Великобритании анонсировал самый большой за всю историю санкционный пакет, направленный на "теневой флот" России, который используется для обхода нефтяных санкций.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Флаг Британии

Флаг Британии / © Shutterstock

Премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания вводит самые широкие санкции, когда-либо применявшиеся против России. Основная цель — уничтожение "теневого флота" — неофициальной сети судов, используемых Россией для транспортировки нефти в обход санкций и ценовых ограничений, введенных Западом.

Об этом говорится в прессрелизе правительства Великобритании.

Правительство планирует заблокировать доступ к британским страховым, логистическим и финансовым услугам для десятков судов и компаний, связанных с российским экспортом нефти. Санкции также включают ограничения для компаний, поставляющих компоненты, которые могут быть использованы в военных целях.

Это часть скоординированной международной кампании, которая предусматривает усиление финансового давления на Москву с целью ослабить ее способность продолжать агрессию в Украине.

Напомним, в Канаде собираются конфисковать российский самолет "Руслан". Генпрокурор страны инициировал этот процесс в находящейся под антироссийскими санкциями авиакомпании РФ «Волга-Днепр».

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