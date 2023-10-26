Великобританию накрыл шторм "Бабет": власть не подготовилась, потому что дождь пришел "не с той стороны"

Восток Великобритании сильно пострадал от шторма "Бабет". Огромное количество осадков обернулось масштабным наводнением, в результате которого погибли несколько человек. Шторм посеял настоящий хаос. Были отменены практически все пассажирские поезда и сотни автобусных рейсов. Непогода стала причиной множества ДТП. В ряде населенных пунктов пришлось эвакуировать местных жителей.

Об этом пишет Daily Mail.

Министр окружающей среды Великобритании Тереза Коффи обвинила в наводнении шторм "Бабет", пришедшего "не с той стороны". По мнению министра, Британия оказалась менее подготовленной к последствиям шторма из-за того, что он пришел с востока, а не с запада, как это обычно происходит. Коффи отметила, что британские синоптики "отлично предсказывают ливни", приходящие из Атлантики. Но на этот раз осадки пришли с другой стороны, поэтому точность прогнозирования была "не такой точной".

По мнению профессора Аллана, частично виновником такого сильного наводнения, которое обрушилось на Великобританию, является глобальное потепление. Именно изменения климата увеличивают количество влаги в воздухе, что делает проливные дожди более интенсивными.

По словам профессора климатологии в Университете Линкольна Эдварда Ханна, основная проблема состоит в том, что в новых условиях экстремально сильные дожди можно буквально наблюдать в любой точке Великобритании, а потому необходима лучшая подготовка, чтобы справиться с последствиями этих новых погодных условий.

Дождливая и ветреная погода действительно часто приходит в Великобританию с запада и обычно связана с движущимися на восток системами низкого давления. Наблюдения показывают, что "Бабет" также двигался с запада на восток, однако его центр находился прямо над Англией, что изменило ветры и погодные условия.

Какая ситуация в других странах

Более двух суток в Европе бушевал смертоносный шторм "Бабет". Он нанес разрушительный удар по северной части Германии, Дании, Франции, Норвегии, а также почти по всей территории Великобритании. Ураганные порывы ветра и проливные дожди повлекли за собой мощные наводнения.

В Норвегии 20 тысяч человек остались без электричества. Штормом сорвало крыши с десятков построек, ветер повалил множество деревьев и столбов с проволоками.

Во Франции потоки воды сносили автомобили. Есть видео, показывающее, как огромный желтый автобус несет водой в ущелье. Там он застрял между камнями, что, вероятно, спасло людей, находившихся в салоне.

В Германии паводковые воды заполнили улицы. Самый высокий уровень воды был зафиксирован в северном городе Фленсбурге, превысив норму на 2,3 метра. Это самое сильное наводнение здесь за последние почти 120 лет. Под водой оказались дверные проемы жилых домов и витрины магазинов. Немецкие власти говорят, что ущерб по предварительным подсчетам превышает 500 млн евро.

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