Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Вена назвала блокировку РФ украинского зерна "пощечиной странам Африки"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
294
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Вена назвала блокировку РФ украинского зерна "пощечиной странам Африки"

Австрия отреагировала на блокаду РФ зерна из Украины. / Фото: pixabay.com

Со стороны ЕС нет никаких санкций в отношении продовольствия или зерна из России.

Прекращение Россией "зернового соглашения" и блокирование украинских портов с угрозами — пощечина странам Африки и всем другим государствам, которые зависят от украинского зерна.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, сообщает "Укринформ".

"Цинизм российской стороны не имеет себе равных. Это – диаметральное противоречие с тем нарративом, который они распространяют. Это пощечина странам Африки и других регионов, которые зависят от этого зерна", — подчеркнул Шалленберг.

По его словам, Евросоюз делал российской стороне ряд предложений, чтобы удовлетворить ее "легитимные требования". Впрочем, Москва не пошла навстречу. Между тем, со стороны ЕС нет никаких санкций в отношении продовольствия или зерна из РФ, отмечает глава австрийского МИД.

"Была возможность, была гибкость, но не с российской стороны… Я думаю, что вполне понятно, что у нас ситуация, когда Москва цинично использует голод как оружие, а также бомбардирует главные порты – это реакция", — заявил австрийский министр.

Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента-диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из "зернового соглашения" . Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что будут считать суда с украинским зерном "перевозчиками оружия". Также там отметили, что все суда, которые будут следовать украинским портам, будут считаться вовлеченными в российско-украинскую войну на стороне Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
294
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация