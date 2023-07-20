Вена назвала блокировку РФ украинского зерна "пощечиной странам Африки"

Со стороны ЕС нет никаких санкций в отношении продовольствия или зерна из России.

Прекращение Россией "зернового соглашения" и блокирование украинских портов с угрозами — пощечина странам Африки и всем другим государствам, которые зависят от украинского зерна.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, сообщает "Укринформ".

"Цинизм российской стороны не имеет себе равных. Это – диаметральное противоречие с тем нарративом, который они распространяют. Это пощечина странам Африки и других регионов, которые зависят от этого зерна", — подчеркнул Шалленберг.

По его словам, Евросоюз делал российской стороне ряд предложений, чтобы удовлетворить ее "легитимные требования". Впрочем, Москва не пошла навстречу. Между тем, со стороны ЕС нет никаких санкций в отношении продовольствия или зерна из РФ, отмечает глава австрийского МИД.

"Была возможность, была гибкость, но не с российской стороны… Я думаю, что вполне понятно, что у нас ситуация, когда Москва цинично использует голод как оружие, а также бомбардирует главные порты – это реакция", — заявил австрийский министр.

Напомним, 17 июля пресс-секретарь президента-диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выходит из "зернового соглашения" . Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что будут считать суда с украинским зерном "перевозчиками оружия". Также там отметили, что все суда, которые будут следовать украинским портам, будут считаться вовлеченными в российско-украинскую войну на стороне Украины.

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