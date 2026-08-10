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Вена превратилась в шпионскую столицу Путина: журналисты раскрыли агентов Кремля в ООН
По меньшей мере, 20 из 117 российских дипломатов в Австрии оказались связанными с ГРУ, СВР и ФСБ, превратив Вену в главный разведывательный центр Кремля на Западе.
Разоблачена агентурная сеть Путина в Вене: по меньшей мере 20 из 117 российских «дипломатов», аккредитованных в Австрии, имеют прямые связи с российскими спецслужбами.
Об этом свидетельствует расследование независимого издания «Агентство», проанализировавшего открытые базы данных, адреса регистрации, доходы и семейные связи сотрудников дипломатического корпуса РФ, передает BILD_Russian.
По данным журналистов, значительная часть дипломатов в посольстве РФ и международных организациях в Вене связана со Службой внешней разведки (СВР), Главным управлением Генштаба ВС РФ (ГРУ) и Федеральной службой безопасности (ФСБ).
Шпионы в посольстве и дипломатических миссиях
Только в самом посольстве России в Вене связи со спецслужбами имеют, по меньшей мере, 8 из 48 сотрудников. Несколько из них зарегистрированы по официальным адресам подразделений спецслужб в Москве или ранее работали в учреждениях, подчиненных ГРУ и СВР. Некоторые дипломаты документально подтверждают получение доходов от воинских частей или академий спецслужб.
Кроме посольства, агентов обнаружили и в международных институтах:
Постоянное представительство РФ при ОБСЕ: из 22 сотрудников как минимум 7 связаны с российской разведкой и указывали адреса регистрации при объектах ГРУ.
МАГАТЭ и ООН: признаки работы на военную разведку обнаружены у нескольких представителей РФ при Международном агентстве по атомной энергии и штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Вене.
Главный разведывательный хаб Кремля
Полученные расследователями данные совпадают с оценками западных спецслужб. Ранее издание Financial Times, ссылаясь на источники в европейских органах безопасности, сообщало, что Москва фактически превратила австрийскую столицу в свой важнейший шпионский центр и главную площадку для проведения разведывательных операций на Западе.
Напомним, в Греции в городе Александруполе задержан российский шпион. Он следил за перемещением военных грузов, отправлявшихся в Украину.
Кроме того, в Норвегии задержан работник посольства США, бывший российский шпион. Его подозревают в передаче секретной информации России и Ирану.