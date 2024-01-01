Венеция вводит новые ограничения для туристов: что запретят в этом году

Ограничения будут действовать с июня.
Венеция объявила о новых ограничениях для туристов, чтобы защитить итальянский город.
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на заявление городских властей.
С июня 2024 года туристические группы будут ограничены до 25 человек, что составляет примерно половину вместимости туристического автобуса, а использование громкоговорителей, "которые могут повлечь за собой путаницу и беспорядки", будет запрещено.
Городская чиновница, отвечающая за безопасность, Элизабетта Пеше, заявила, что эта политика направлена на улучшение передвижения групп через исторический центр Венеции, а также через часто посещаемые острова Мурано, Бурано и Торчелло.
Ранее город объявил о планах протестировать в этом году новую плату за однодневные поездки. Плата в размере 5 евро на человека будет взиматься в течение 29 пиковых дней с апреля по середину июля, в том числе большинство выходных. Она предназначена для регулирования скопления людей, поощрения более длительных посещений и улучшения качества жизни жителей Венеции.
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Агентство ООН по культуре дважды назвало влияние туризма на хрупкий город в лагуне основным фактором, рассматривавшим возможность включения Венеции в список находящихся под угрозой объектов наследия ЮНЕСКО.
Город избежал этого впервые, ограничив прибытие крупных круизных лайнеров через канал Джудекка, и снова в сентябре, когда было объявлено о введении платы за однодневные поездки, отложенной из-за сокращения туризма во время пандемии COVID-19.
Напомним, недавно в Венеции туристы перевернулись на гондоле и упали в холодную воду. Гондольер просил путешественников занять свои места, но его проигнорировали.
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