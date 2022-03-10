"Венесуэла бьет в набат": союзник Путина заявил, что мировая война уже началась

"Венесуэла бьет в набат": союзник Путина заявил, что мировая война уже началась

Венесуэльский лидер, поддерживающий российскую агрессию в Украине, осудил экономические санкции западных стран.

В среду, 9 марта, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал санкционные механизмы влияния на экономики отдельных стран предпосылками для перерастания ситуации в вооруженный конфликт всемирного характера.

Более того, в своем микроблоге в Twitter, венесуэльский лидер, заявляющий о поддержке Путина, написал буквально следующее: “Существует реальная опасность, что в современном мире начнется ядерная война. Венесуэла бьет в набат!”.

#EnVideo| Pdte. @NicolasMaduro afirmó que la guerra mundial en la primera fase es económica, con sanciones, bloqueos, incertidumbre en precios, abastecimiento de alimentos, materias primas, productos energéticos, a fin "de torcer el brazo a las regiones".#USADerogaElDecretoYa pic.twitter.com/zvXJaIq5Uy — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) March 9, 2022

По его словам, мировая война уже началась, и ее первая фаза носит экономический характер. Санкции, эмбарго, неопределенность с поставками нефти, топлива, железа, стали, пшеницы, удобрений, кукурузы, риса, в целом, неопределенность с ценами на продовольствие, сырье, энергоресурсы, а также с использованием валют, финансовых систем, по мнению Мадуро, являются признаками глобального противостояния.

#EnVivo | "Hi ha un perill real de que es dispari una guerra nuclear en el món actual ¡Venezuela toca las campanas!", alertó el mandatario nacional @NicolasMaduro pic.twitter.com/HJIhdB9KVs — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) 9 марта 2022

Старый союзник Путина призвал международное сообщество отказаться от дальнейшего расширения санкционного противостояния, которое, по его мнению, может поставить под угрозу существование человечества и планеты "в случае ядерной войны".

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"Венесуэла вносит скромный вклад в мировую геополитику, но наше слово имеет вес, и к нему прислушиваются", — сказал президент Венесуэлы.

Такие заявления раздались на фоне контактов с Николасом Мадуро делегации Белого дома. Администрация президента США Байдена ведет переговоры по закупке венесуэльской нефти в связи с запретом на импорт нефти из России.

Ранее США ввели ряд санкций против Каракаса в попытке вынудить Мадуро отказаться от власти. В частности, с 2019 года Венесуэле запрещено торговать своей сырой нефтью, продажи которой составляют 96 процентов доходов страны, на американском рынке.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа.

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