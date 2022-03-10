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"Венесуэла бьет в набат": союзник Путина заявил, что мировая война уже началась

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"Венесуэла бьет в набат": союзник Путина заявил, что мировая война уже началась

Associated Press

Венесуэльский лидер, поддерживающий российскую агрессию в Украине, осудил экономические санкции западных стран.

В среду, 9 марта, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал санкционные механизмы влияния на экономики отдельных стран предпосылками для перерастания ситуации в вооруженный конфликт всемирного характера.

Более того, в своем микроблоге в Twitter, венесуэльский лидер, заявляющий о поддержке Путина, написал буквально следующее: “Существует реальная опасность, что в современном мире начнется ядерная война. Венесуэла бьет в набат!”.

По его словам, мировая война уже началась, и ее первая фаза носит экономический характер. Санкции, эмбарго, неопределенность с поставками нефти, топлива, железа, стали, пшеницы, удобрений, кукурузы, риса, в целом, неопределенность с ценами на продовольствие, сырье, энергоресурсы, а также с использованием валют, финансовых систем, по мнению Мадуро, являются признаками глобального противостояния.

Старый союзник Путина призвал международное сообщество отказаться от дальнейшего расширения санкционного противостояния, которое, по его мнению, может поставить под угрозу существование человечества и планеты "в случае ядерной войны".

"Венесуэла вносит скромный вклад в мировую геополитику, но наше слово имеет вес, и к нему прислушиваются", — сказал президент Венесуэлы.

Такие заявления раздались на фоне контактов с Николасом Мадуро делегации Белого дома. Администрация президента США Байдена ведет переговоры по закупке венесуэльской нефти в связи с запретом на импорт нефти из России.

Ранее США ввели ряд санкций против Каракаса в попытке вынудить Мадуро отказаться от власти. В частности, с 2019 года Венесуэле запрещено торговать своей сырой нефтью, продажи которой составляют 96 процентов доходов страны, на американском рынке.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа.

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