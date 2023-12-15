Венесуэла и Гайана достигли важного соглашения по региону Эссекибо

В мире в 2023 году развернулось 183 локальных и региональных конфликта. Среди них – территориальные претензии Венесуалы к Гайане. Там достигли важных договоренностей о спорном регионе Эссекибо. Стороны решили, что не будут применять силы друг друга и создадут совместную комиссию по разрешению территориального конфликта.

Об этом заявили президенты Венесуэлы Николас Мадуро и Гайаны Ирфаан Али после однодневного саммита 14 декабря, пишет CNN.

Как требует Гайана, спор должен быть решен Международным Судом ООН. Венесуала же считает, что на пограничный спор юрисдикция этой международной судебной инстанции не распространяется.

"Лидеры Венесуэлы и Гайаны заявили в четверг, что не будут применять силу друг против друга в условиях спора по поводу богатого нефтью участка гайанской земли и согласились создать совместную комиссию по разрешению территориального конфликта", — отмечает CNN.

Кроме того, Гайана и Венесуэла договорились создать совместную комиссию по разрешению спора.

В нее войдут делегации обеих стран во главе с министрами иностранных дел. Целью работы комиссии заявлено "решение вопросов с взаимного согласия", — указано в сообщении.

Добавим, Великая война между Венесуэлой и Гайаной пока маловероятна и конфликт скорее всего закончится спорами в интернете.

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