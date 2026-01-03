Венесуэла: Мадуро ввел чрезвычайное положение и объявил мобилизацию

Столица Венесуэлы оказалась под атакой / © Associated Press

Президент Венесуэлы Мадуро объявил мобилизацию, призвав граждан вступать в добровольческий корпус. Также в стране ввели чрезвычайное положение.

Об этом пишет Clash Report.

В Венесуэле началась добровольная мобилизация в ответ на давление США. Власти заявляют о «гибридной войне», оппозиция призывает игнорировать призыв. Обострение также связано с усилением военного присутствия США в регионе.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Гиль Пинто сообщил, что атакам подверглись объекты в столице Каракасе, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра. Других деталей по масштабам повреждений и возможным жертвам пока не сообщается.

«Попытка навязать колониальную войну с целью уничтожить республиканскую форму правления и принудить к „изменению режима“ в союзе с фашистской олигархией терпит крах, как и все предыдущие попытки», — написал Пинто.

Напомним, в Каракасе утром субботы, 3 января, жители слышали взрывы и пролеты самолетов, а также видели столбы дыма. Южная часть города, в том числе район вблизи крупной военной базы, осталась без электроснабжения.

Дональд Трамп приказал атаковать объекты в Венесуэле в рамках усиления кампании против режима президента Николаса Мадуро, заявила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники.

Однако Белый дом воздерживается от официальных комментариев. Также военную операцию США не комментирует официальный Каракас.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно обещал наземные операции в Венесуэле на фоне усилий давления на президента страны Николаса Мадуро с целью его отставки. В частности, в начале недели он вновь заявил, что для Мадуро «было бы разумно» уйти от власти.

В частности, США расширили санкции против Венесуэлы, усилили военное присутствие в регионе и нанесли ряд ударов по судам, которые, вероятно, были причастны к контрабанде наркотиков в Тихом океане и Карибском море.