Венесуэла обвиняет США в «подготовке к вторжению»

Николас Мадуро / © Associated Press

США усилили военное присутствие в Латинской Америке, опрокинув в Карибский регион авианосную ударную группу во главе с «Джеральдом Фордом».

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в состав группы входят атомная подлодка, восемь военных кораблей и истребители F-35. По приказу президента Дональда Трампа группировка переместилась в Карибский бассейн для проведения масштабной операции.

Пентагон подтвердил прибытие авианосца, подчеркнув, что главная цель миссии — «прекратить наркоторговлю и уничтожить транснациональные преступные организации».

Авианосец «Джеральд Форд», введенный в эксплуатацию в 2017 году, является самым большим в мире. На его борту находятся более пяти тысяч моряков и до 75 боевых самолетов, в том числе F/A-18 Super Hornet и E-2 Hawkeye.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро расценил опрокидывание американских сил как попытку свержения его режима.

Вашингтон, в свою очередь, ранее увеличил вознаграждение за информацию, приведшую к аресту Мадуро, до 50 миллионов долларов, обвинив его в связях с наркокартелями.

По данным Reuters, американские военные уже нанесли 19 ударов по подозрительным судам в Карибском море и у тихоокеанских берегов Латинской Америки. В результате этих операций погибли по меньшей мере 76 человек.

Мадуро ранее предупреждал, что любое вмешательство в США вызовет вооруженное сопротивление. По сообщениям источников, Венесуэла активно готовит оборону, используя российскую военную технику и разрабатывая планы партизанской войны в случае нападения.

Аналитики считают опрокидывание «Джеральда Форда» самой масштабной демонстрацией силы США в регионе за последние годы.

Кроме того, Reuters установило, что американцы модернизируют бывшую военную базу времен Холодной войны в Карибском море, что может свидетельствовать о подготовке к длительным операциям.

Авианосец оснащен ядерным реактором и современными радарами, обеспечивающими контроль воздушного пространства и навигационную поддержку.

В состав ударной группы также входят крейсер «Нормандия» и эсминцы «Томас Гаднер», «Реймидж», «Карни» и «Рузвельт», вооруженные системами противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривала варианты военных действий против Венесуэлы, включая устранение Николаса Мадуро.

Мы ранее информировали, что США готовят операцию с ударами БПЛА по наркоторговцам в Венесуэле, которая может начаться уже через несколько недель.