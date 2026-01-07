Венесуэла это начало: республиканцы сказали, в какой следующей стране США "наведут порядок"

Год Скотт / © Фото из открытых источников

Реклама

В Республиканской партии США заявили, что события в Венесуэле являются лишь началом более широких изменений в Латинской Америке.

Американский сенатор-республиканец Рик Скотт публично назвал страны, которые, по его словам, могут стать следующими в процессе наведения порядка со стороны Соединенных Штатов.

“Так горжусь тем, что сделали президент, Марк Рубио, Пит Хедсфет и все, наши военные, Мария Коренная Мачадо, и то, что они сделали в Венесуэле, изменит Латинскую Америку. Это начало перемен в Венесуэле, затем мы исправим Кубу, Никарагуа будет исправлено, в следующем году мы получим нового президента в Колумбии. Демократия возвращается в это полушарие”, – заявил Скотт.

Реклама

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что коммунистическая диктатура на Кубе обречена на падение после захвата американскими силами президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Потеря венесуэльской нефти и усиление давления Вашингтона делают смену режима в Гаване только вопросом времени.

Также напомним, Госдепартамент США 5 января провозгласил Западное полушарие исключительной зоной влияния Вашингтона, предупредив противников о недопустимости создания там военных баз. Трамп назвал эту стратегию "Доктриной Донро", являющейся радикальным обновлением исторической Доктрины Монро ("Америка для американцев"). На фоне суда над Мадуро в Нью-Йорке, Рубио и Белый дом подчеркнули, что американское доминирование в регионе больше не подлежит сомнению, а какие-либо попытки конкурентов вмешаться в дела полушария будут жестко прекращаться.