Венесуэла стала холодным душем для "многополярного мира" Кремля: что показал рейд в Каракасе

Дональд Трамп / © Associated Press

Быстрая операция США по задержанию венесуэльского диктатора Николаса Мадуро продемонстрировала слабость так называемого многополярного мира, который годами продвигает Кремль. Действия президента США Дональда Трампа показали, что антизападные союзы, на которые делает ставку Владимир Путин – от Каракаса до Тегерана – не способны обеспечить реальную защиту своим партнерам.

Об этом говорится в материале Politico.

Аналитики отмечают, что Москва в очередной раз оказалась ненадежным союзником в критический момент. Подобные ситуации уже случались в Нагорном Карабахе, Сирии и Иране, где Россия фактически не смогла или не захотела вмешаться. На этом фоне действия Трампа выглядят более решительными и эффективными, чем попытки Кремля демонстрировать силу.

Политолог и бывший кремлевский спичрайтер Аббас Галлямов считает, что Путин оказался в невыгодном положении: то, что российский лидер обещал сделать в Украине, США реализовали в Венесуэле в считанное время. По его мнению, это явилось серьезным ударом по репутации России как геополитического игрока.

Даже среди российских ультранационалистов распространяется мнение, что Москва "потеряла лицо". Бывший офицер ФСБ Игорь Гиркин заявил, что еще одна страна, рассчитывавшая на помощь России, ее не получила.

Россия годами строила образ главного оппонента Запада и защитника авторитарных режимов. Однако война против Украины обнажила пределы ее возможностей. Кремль не смог помешать поражению союзников в Карабахе, падению режима Башара Асада и ударам по Ирану. Теперь к этому списку добавилась и Венесуэла.

Несмотря на резкую риторику и заявления о нарушении суверенитета, Москва фактически ограничилась словами. В российских медиа и пропагандистских кругах все чаще звучит откровенная зависть к действиям США, которые, по их мнению, могут позволить себе то, что Россия не способна.

Как отмечают эксперты, ирония состоит в том, что мир, где "сила важнее права", Путин пытался создать сам. Но сейчас именно США показывают, как работают эти правила, оставляя Кремль в качестве наблюдателя.

Напомним, Госдепартамент США 5 января провозгласил Западное полушарие исключительной зоной влияния Вашингтона, предупредив противников о недопустимости создания там военных баз. Трамп назвал эту стратегию "Доктриной Донро", являющейся радикальным обновлением исторической Доктрины Монро ("Америка для американцев"). На фоне суда над Мадуро в Нью-Йорке, Рубио и Белый дом подчеркнули, что американское доминирование в регионе больше не подлежит сомнению, а какие-либо попытки конкурентов вмешаться в дела полушария будут жестко прекращаться.