Венесуэла заявила о задержании иностранных "наемников", среди которых украинцы

Президент Колумбии заявил, что эти лица якобы готовили покушения на вице-президента Венесуэлы Делси Родригес.

В Венесуэле арестовали семерых иностранцев, обвиняемых в планировании террористических атак перед инаугурацией президента Николаса Мадуро Среди задержанных — трое граждан Украины.

Об этом сообщает агентство EFE.

По словам Мадуро, среди задержанных также двое американцев и двое колумбийцев. Он заявил, что эти лица якобы готовили покушения на вице-президента Венесуэлы Делси Родригес и планировали атаки на государственные службы и лидеров боливарианской революции.

Мадуро также обвинил правительство Аргентины в причастности к подготовке покушения, назвав это частью "международной агрессии" против Венесуэлы.

Эта группа стала дополнением к 125 лицам разных национальностей, задержанным в Венесуэле в ноябре и декабре по обвинениям в подобных действиях.

Напомним, ранее в Колумбии задержаны трое американцев, двое испанцев и гражданин Чехии Их подозревают в сговоре с целью убийства президента Венесуэлы Николаса Мадуро.