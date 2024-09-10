Венгерская компания договорилась о поставках российской нефти через Украину — Bloomberg

Венгерская компания Mol Nyrt. заключила соглашение о продолжении поставок российской нефти через Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно соглашению, поставки нефти должны начаться на белорусско-украинской границе с 9 сентября.

Вице-президент Mol по Downstream Габриэль Сабо заявил, что "новое соглашение обеспечивает постоянное решение для транспортировки нефти через нефтепровод "Дружба", который соединяет Россию и Венгрию через Украину. Он не уточнил детали снабжения.

Компания Mol Nyrt. контролирует нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии.

Напомним, в середине июля Словакия и Венгрия сообщили об остановке транзита нефти компании "ЛУКойл" через Украину в связи с санкциями Киева. Хотя Будапешт посчитал это нарушением Соглашения об ассоциации, ЕС не согласился с этим. После прекращения транзита Венгрии предложили получать нефть через Хорватию, но венгерский министр иностранных дел назвал Хорватию "ненадежной", что вызвало возмущение Загреба, считавшего такое заявление политическим оскорблением.

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