Венгерская оппозиция провела собственный опрос по вступлению Украины в ЕС — результаты

Вступление Украины в ЕС — как голосуют венгры / © Урсула фон дер Ляйен/Twitter

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Венгерская оппозиция провела собственный опрос по вступлению Украины в ЕС, который обнаружил, что Украину в Европейском Союзе поддержали 58,18% респондентов.

Об этом пишет KarpatHir со ссылкой на информацию лидера оппозиционной венгерской партии Тиса Петера Мадяра.

Об опросе венгров оппозиционеры объявили после того, как Виктор Орбан заявил о проведении Национальных консультаций по вступлению Украины в ЕС.

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Как проводили опрос

В Венгрии опросили более 1,1 млн человек. Все они заполнили анкеты, а 58,18% ответили «да» на вопрос «Поддерживаете ли вы вступление Украины в Европейский Союз?».

Также граждан спрашивали, должна ли Венгрия оставаться членом ЕС и НАТО. 98,68% людей указали, что поддерживают это.

Глава партии Тиса пообещал, что если они придут к власти после выборов 2026 года, то результаты этого опроса станут краеугольным камнем их правительства.

Напомним, что Украина до 2030 года может стать членом ЕС, однако Венгрия, а именно премьер-министр страны Виктор Орбан тормозит этот процесс.

Ранее правительство Венгрии обнародовало свой бюллетень для опроса общественного мнения. Он будет содержать два варианта ответа: «да» или «нет». Опрос состоится в формате «национальных консультаций».

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