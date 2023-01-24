Венгерские медиа начали дезинформационную кампанию по дискредитации украинских военных – ЦПД

Меседжи широко тиражируется в СМИ РФ и Венгрии.

Центр противодействия дезинформации сообщил о фейках, распространяющих СМИ Венгрии. Эта дезинформация направлена исключительно на разжигание межэтнической вражды между украинцами и венграми в Закарпатье.

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации.

"Сотни тел украинских военных хранятся в рефрижераторах в нескольких сотнях метров от границы с Венгрией", – написано в Metropol.

ЦПИ

Также ЦПД обнародовал фейковое сообщение в Pesti Srácok. Там говорится, что украинское правительство "осуществляет массовую мобилизацию этнических венгров на Закарпатье, чтобы восполнить значительные потери на поле боя".

В Центре предостерегают и от дезинформации в издании Magyar Nemzet.

Там сказано, что, мол, 128 отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ из Мукачево почти полностью укомплектована этническими венграми.

"После "мясорубки" в Соледаре количество погибших в 128 ОГШБ очень велико, утверждают венгры… [они] удивляются, почему именно 128 ОГШБ бросают в места кровопролитных сражений", – пишет Magyar Nemzet.

Центр противодействия дезинформации подчеркивает: ни одно из этих сообщений не соответствует действительности.

Все месседжи, распространяющие венгерские СМИ и широко тиражируемые в России, направлены исключительно на разжигание межэтнической розни между украинцами и венграми в Закарпатье.

Добавим, что фейки распространяют и сами россияне. Это делается , чтобы обострить панические настроения среди украинцев.

Ранее пропагандистские росСМИ врали о якобы "уничтожении" 13 РСЗО HIMARS и их аналогов за два дня.

Также украинская разведка предупредила, что РФ в ближайшее время постарается повлиять на украинских журналистов для проведения ИПСО для подрыва доверия к Украине со стороны западных партнеров.

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