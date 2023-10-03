Венгерских военных назвали "фашистами": Сийярто не понравился учебник истории РФ

В ответ Лавров сказал, что они эту информацию воспринимают как авторитетное заявление Путина.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал "недопустимым", что в российском учебнике их революцию 1956 года называют "фашистской", а венгерских героев — "фашистами".

Об этом венгерский диплом сказал в интервью Magyar Nemzet.

Он рассказал, что этот вопрос обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН. В ответ Лавров сказал, что они это воспринимают как авторитетное заявление Путина, который ощутил его за несколько дней до их встречи.

"То, что люди, которые отстаивали свободу и суверенитет Венгрии, являются героями – это то, что мы даже не хотим обсуждать ни на каком уровне, потому что это факт", – подчеркнул Сийярто.

Он добавил, что Венгрия никогда не будет иметь общей позиции с Россией по отношению к прошлому.

"Как мы можем иметь общий язык с теми, кто воспринимает как освобождение то, что мы воспринимаем как оккупацию", – пожаловался Сийярто.

Напомним, Еврокомиссия из-за позиции относительно Украины заблокирует выделение Венгрии 13 миллиардов евро.

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