Венгерский министр обвинил ЕС в попытке свергнуть правительства трех стран

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто / © Associated Press

На фоне протестов в столице Сербии выступил с обвинениями в адрес Европейского Союза венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Он заявил, что ЕС якобы хочет свергнуть правительства трех стран — Венгрии, Сербии и Словакии.

Об этом Петер Сийярто написал в соцсети Facebook.

Он заявил, что Брюссель, якобы, уже не является фактором мировой политики. Доказательством этого, по словам министра, является то, что ЕС не пригласили на переговоры на Аляску 15 августа.

Он также написал, что из-за этого усилилось давление на правительства, которые «поддерживают мир, национальные интересы и не подчиняются Брюсселю». Таковы, по его мнению, правительства Венгрии и Словакии, а также правительство Сербии.

«Сегодня яснее, чем в Центральной Европе проходят эксперименты внешнего вмешательства по дестабилизации, свержению правительства против патриотов словацкого, венгерского и сербского правительства», — написал Петер Сийярто.

Он добавил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен якобы открыто поддерживает венгерскую оппозиционную партию Тиса, а митинги в Сербии 13-14 августа — мол, прямое следствие действий Брюсселя.

Венгерский министр разговаривал по телефону с сербскими коллегой Юрием Бланаром и Марко Журичем, с которыми договорился, что «в условиях жестких попыток внешнего вмешательства мы должны еще сильнее отстаивать свой суверенитет и мир».

«Мы подтвердили, что в этом можем рассчитывать на солидарность друг друга», — написал венгерский министр.

Напомним, Венгрия также пригрозила Украине энергетической блокадой.

Будапешт обвинил Украину в ударе по нефтепроводу «Дружба» в РФ и выдвинул ультиматум.