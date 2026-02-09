Венгерский министр Сийярто поддержал нелегальный выезд украинских мужчин

Петер Сийярто / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о задержании в Украине венгерского гражданина, пытавшегося переправить через границу группу мужчин призывного возраста. Чиновник снова призвал прекратить «насильственную мобилизацию».

Об этом глава венгерского МИД написал на своей странице в Facebook.

Детали инцидента

По словам Сийярто, задержанный пытался помочь пяти украинцам нелегально попасть на территорию Венгрии. В настоящее время делом занимается Генеральное консульство Венгрии в Берегово.

Реклама

«Наше консульство немедленно обеспечило ему консульскую защиту, мы оказываем помощь во время полицейских процедур», — отметил министр.

К чему призывает венгерский чиновник

Используя этот случай, Сийярто в очередной раз подверг критике мобилизационные процессы в Украине, назвав их «охотой на людей». Он подчеркнул, что приближение четвертой годовщины полномасштабной войны усиливает усталость общества от боевых действий.

Венгерский министр призвал к немедленному прекращению огня и остановке мобилизационных мер, которые он считает «насильственными».

Опасные нарративы

Официальный Будапешт регулярно использует тему мобилизации в Украине и положение венгерского меньшинства в Закарпатье для продвижения своих призывов к «мирным переговорам», которые часто резонируют с российскими нарративами о необходимости прекращения сопротивления со стороны ВСУ.

Реклама

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал громкое заявление о мобилизации и «убийствах» в Украине.