Венгерский министр Сийярто поддержал нелегальный выезд украинских мужчин
Петер Сийярто назвал мобилизацию в Украине «охотой за людьми» и призвал немедленно прекратить призыв и завершить войну.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о задержании в Украине венгерского гражданина, пытавшегося переправить через границу группу мужчин призывного возраста. Чиновник снова призвал прекратить «насильственную мобилизацию».
Об этом глава венгерского МИД написал на своей странице в Facebook.
Детали инцидента
По словам Сийярто, задержанный пытался помочь пяти украинцам нелегально попасть на территорию Венгрии. В настоящее время делом занимается Генеральное консульство Венгрии в Берегово.
«Наше консульство немедленно обеспечило ему консульскую защиту, мы оказываем помощь во время полицейских процедур», — отметил министр.
К чему призывает венгерский чиновник
Используя этот случай, Сийярто в очередной раз подверг критике мобилизационные процессы в Украине, назвав их «охотой на людей». Он подчеркнул, что приближение четвертой годовщины полномасштабной войны усиливает усталость общества от боевых действий.
Венгерский министр призвал к немедленному прекращению огня и остановке мобилизационных мер, которые он считает «насильственными».
Опасные нарративы
Официальный Будапешт регулярно использует тему мобилизации в Украине и положение венгерского меньшинства в Закарпатье для продвижения своих призывов к «мирным переговорам», которые часто резонируют с российскими нарративами о необходимости прекращения сопротивления со стороны ВСУ.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал громкое заявление о мобилизации и «убийствах» в Украине.