Венгерский политик прозрачно намекнул на аннексию Закарпатья: реакция украинского МИД

Депутат венгерского парламента в поздравлении по случаю Дня независимости Польши пожелал полякам снова иметь общую границу с Венгрией и опубликовал провокационное фото.

Член венгерского парламента и основатель ультраправой партии "Движение "Наша Родина" Ласло Торочкай размечтался о возвращении венгерско-польской границы, существовавшей после захвата Венгрией в 1939 году Карпатской Украины.МИД Украины призвало правительство Венгрии осудить провокацию политика.

На его публикацию в Twitter обратил внимание репортер словацкого издания Denník N Томаш Форро.

По случаю празднования Польшей Дня независимости в пятницу, 11 ноября, Торочкай пожелал полякам "вновь встретиться на общей польско-венгерской границе".

Свой твит ультраправый венгерский политик проиллюстрировал фотографией, сделанной в 1939 году, где поляк и венгр пожимают руку у пограничного столба на территории нынешнего украинского Закарпатья.

На эту провокацию польские пользователи соцсетей отреагировали с осуждением.

"Польша уважает территориальную целостность наших соседей. Я надеюсь, что Венгрия никогда не нападет на своих соседей", – прокомментировал твит польский бизнесмен Марек Татала.

Спикер украинского МИД Олег Николенко назвал призыв венгерского политика к пересмотру границ "неприемлемым".

"Призываем правительство Венгрии осудить такие безответственные высказывания, которые подрывают двусторонние отношения и не отвечают духу добрососедства", - написал он на своей странице в Facebook.

Ласло Торочкай известен как организатор антисловацкой демонстрации в Будапеште в 2006 году, во время которой были сожжены словацкие национальные символы. Из-за этого поступка ему запретили въезд в Словакию на пять лет.

Напомним, в Венгрии в школьных учебниках извращают украинскую историю и негативно настраивают детей против Украины.

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